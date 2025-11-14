La Legislatura avanzó con dictámenes sobre encuestas a juventudes, cesión de espacios públicos y adhesiones a leyes nacionales

El bloque del Partido Justicialista (PJ) logró el acompañamiento para tres asuntos claves: 471/24, 79/25 y 277/24. El primero de ellos instituye la realización de una encuesta cuatrienal destinada a juventudes, una herramienta que —según se indicó en la mesa de trabajo— fue elaborada por la legisladora María Victoria Vuoto junto con las áreas técnicas del Gobierno provincial.

Otro de los dictámenes favorables recayó sobre el Asunto 277/24, también impulsado por Vuoto, que propone que Tierra del Fuego adhiera a la Ley Nacional 27.778, vinculada a cuidados paliativos y orientada a fortalecer el acceso a tratamientos y acompañamiento integral de pacientes.

Luego se abordó el Asunto 79/25, presentado por el legislador Juan Carlos Pino, que establece la cesión de dos sectores cercanos al Puerto de Ushuaia a la Municipalidad. La iniciativa pretende optimizar el uso de espacios de alta circulación, en un punto neurálgico del tránsito turístico y portuario.

La reunión continuó con el tratamiento del Asunto 531/24, del legislador Pablo Villegas (MPF), cuyo dictamen también fue aprobado. El proyecto busca que la Provincia adhiera a la Ley Nacional 27.733, referida a procedimientos médicos asistenciales para mujeres y personas gestantes ante situaciones de muerte perinatal.

En medio del debate, la legisladora Natalia Gracianía (LLA) solicitó iniciar el tratamiento del Asunto 337/24, que promueve la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Tras un intercambio de posturas, se resolvió girar la iniciativa al Poder Ejecutivo para obtener la opinión técnica de las áreas competentes y convocar a especialistas que desglosen el alcance del régimen.

Gracianía defendió la propuesta señalando que el RIGI “brinda certezas jurídicas que pueden mejorar la percepción de los inversores sobre la Provincia”.

Del encuentro participaron las legisladoras María Laura Colazo (PV), Natalia Gracianía (LLA), Gisela Dos Santos (ST) y Myriam Martínez (FORJA); y los legisladores Federico Sciurano y Federico Greve (FORJA), Raúl Von Der Thusen y Jorge Lechman (SF), junto a Tomás García y Juan Carlos Pino (PJ).