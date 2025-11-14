La Legislatura avanzó con dictámenes sobre encuestas a juventudes, cesión de espacios públicos y adhesiones a leyes nacionales

En una extensa reunión conjunta de las Comisiones de Legislación General Nº 1, Economía Nº 2 y Salud Pública Nº 5, los Legisladores resolvieron una batería de dictámenes que abarcan desde políticas juveniles hasta cesiones de infraestructura urbana y adhesiones a normativas nacionales vinculadas a la salud.

Legislatura 14/11/2025
20251113_112531-1024x577
El bloque del Partido Justicialista (PJ) logró el acompañamiento para tres asuntos claves: 471/24, 79/25 y 277/24. El primero de ellos instituye la realización de una encuesta cuatrienal destinada a juventudes, una herramienta que —según se indicó en la mesa de trabajo— fue elaborada por la legisladora María Victoria Vuoto junto con las áreas técnicas del Gobierno provincial.

Otro de los dictámenes favorables recayó sobre el Asunto 277/24, también impulsado por Vuoto, que propone que Tierra del Fuego adhiera a la Ley Nacional 27.778, vinculada a cuidados paliativos y orientada a fortalecer el acceso a tratamientos y acompañamiento integral de pacientes.

Luego se abordó el Asunto 79/25, presentado por el legislador Juan Carlos Pino, que establece la cesión de dos sectores cercanos al Puerto de Ushuaia a la Municipalidad. La iniciativa pretende optimizar el uso de espacios de alta circulación, en un punto neurálgico del tránsito turístico y portuario.

La reunión continuó con el tratamiento del Asunto 531/24, del legislador Pablo Villegas (MPF), cuyo dictamen también fue aprobado. El proyecto busca que la Provincia adhiera a la Ley Nacional 27.733, referida a procedimientos médicos asistenciales para mujeres y personas gestantes ante situaciones de muerte perinatal.

En medio del debate, la legisladora Natalia Gracianía (LLA) solicitó iniciar el tratamiento del Asunto 337/24, que promueve la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Tras un intercambio de posturas, se resolvió girar la iniciativa al Poder Ejecutivo para obtener la opinión técnica de las áreas competentes y convocar a especialistas que desglosen el alcance del régimen.

Gracianía defendió la propuesta señalando que el RIGI “brinda certezas jurídicas que pueden mejorar la percepción de los inversores sobre la Provincia”.

Del encuentro participaron las legisladoras María Laura Colazo (PV), Natalia Gracianía (LLA), Gisela Dos Santos (ST) y Myriam Martínez (FORJA); y los legisladores Federico Sciurano y Federico Greve (FORJA), Raúl Von Der Thusen y Jorge Lechman (SF), junto a Tomás García y Juan Carlos Pino (PJ).

68fba97a31e775e57f2a5b08caa98f82c35c340f

Perez advirtió que la nueva normativa nacional pone en riesgo 400 empleos industriales en Río Grande

Shelknamsur
Política14/11/2025

El intendente Martín Pérez encendió una fuerte señal de alarma tras la resolución publicada este jueves por el Gobierno nacional, que altera los procesos productivos de los celulares fabricados en Tierra del Fuego. Según advirtió, la medida podría derivar en la pérdida de al menos 400 puestos de trabajo y agravar el cuadro económico que ya golpea a Río Grande.

ATE2

Lechman y Von Der Thusen recibieron a ATE por temas salariales

Shelknamsur
Legislatura 13/11/2025

La reciente presentación del proyecto de Salario Básico Universal elaborado por ATE —una propuesta que busca unificar el piso salarial del Estado, eliminar diferencias entre escalafones y alinear los haberes con el costo de vida real— volvió a instalar el debate sobre la situación salarial dentro de la administración pública fueguina. En ese contexto, los legisladores Jorge Lechman y Raúl Von Der Thusen, recibieron al secretario general del gremio, Carlos Córdoba, para analizar los puntos centrales del proyecto, acompañado por parte de la comisión directiva.

20251112115438_untdf2

La UNTDF abre la preinscripción 2025: del 17 de noviembre al 17 de diciembre se podrán iniciar los trámites online

Shelknamsur
De interés 12/11/2025

La Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) abrió el período de preinscripción para el ciclo académico 2025, un proceso que se extenderá desde el 17 de noviembre hasta el 17 de diciembre, a través del sitio oficial de la institución. Durante ese lapso, quienes deseen comenzar una carrera universitaria podrán completar el formulario digital y avanzar con la presentación de documentación en las sedes de Ushuaia y Río Grande.

20251111195209_photo-4942998559150246737-y

“Salud Más Cerca” refuerza su presencia en los comedores de Río Grande con operativos de prevención y acompañamiento comunitario

Shelknamsur
Río Grande 12/11/2025

El dispositivo “Salud Más Cerca” continúa desplazándose por los distintos comedores de Río Grande con un objetivo claro: acercar el sistema de salud a cada comunidad, fortaleciendo las acciones de promoción, prevención y cuidado integral de las vecinas y los vecinos. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Salud, sostiene una presencia territorial constante que busca reducir barreras de acceso y garantizar una atención directa en los espacios donde más se necesita.

1c

Tarjeta cripto: la nueva forma de gastar en dólares digitales sin tocar tus ahorros

Shelknamsur
Mundo12/11/2025

Las tarjetas de criptomonedas son instrumentos de pago que funcionan igual que una tarjeta de prepago y permiten usar tus criptomonedas para realizar los pagos usuales de tu vida diaria. Este tipo de solución representa un puente concreto entre el ecosistema digital y la economía tradicional, eliminando las barreras que antes dificultaban el uso cotidiano de activos como Bitcoin, Ethereum o stablecoins.

photo_4949761741072042764_y-1

Martín Perez selló un convenio clave con el Ministerio Público de la Defensa para fortalecer políticas de derechos humanos

Shelknamsur
Política13/11/2025

En Buenos Aires, el intendente Martín Perez avanzó en un acuerdo institucional que marca un antes y un después en la articulación de políticas públicas vinculadas a los derechos humanos. El jefe comunal firmó un convenio de colaboración con el Ministerio Público de la Defensa de la Nación, encabezado por su máxima autoridad, la doctora Stella Maris Martínez, que apunta a diseñar e implementar acciones conjuntas destinadas a potenciar la promoción y protección de los derechos en todo el país.

