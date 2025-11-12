“Salud Más Cerca” refuerza su presencia en los comedores de Río Grande con operativos de prevención y acompañamiento comunitario

Durante cada visita, los equipos de salud desarrollan un abanico de intervenciones orientadas a la salud pública: vacunación para completar esquemas y prevenir enfermedades, entrega de profilácticos, métodos anticonceptivos y de barrera, distribución de vitamina D —clave para el fortalecimiento del sistema inmunológico— y charlas de nutrición saludable para mejorar los hábitos alimentarios en los hogares.

A ello se suma el acompañamiento del servicio de salud mental, que brinda escucha activa, orientación y herramientas para situaciones de vulnerabilidad emocional. Además, se articula con la Subsecretaría de Bienestar Social y Ciudadano, permitiendo un abordaje integral que contemple tanto la salud física como el bienestar social de las familias.

“La salud no se construye desde un escritorio, sino caminando el territorio, escuchando y acompañando a cada vecino y vecina”, afirmó el subsecretario de Abordaje Territorial, Ezequiel Lagoria, quien destacó que el programa mantiene una mirada amplia sobre el cuidado: “Nuestro objetivo es acercar el sistema de salud a los lugares donde más se necesita, con una perspectiva integral que incluye la promoción, la prevención y el acceso a cada uno de los programas vigentes”.

Lagoria sostuvo que el dispositivo seguirá activo en los comedores de la ciudad. “Continuaremos recorriendo cada sector, llevando salud, información y acompañamiento, porque la prevención también es una forma de cuidado”, concluyó el funcionario.