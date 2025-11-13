Lechman y Von Der Thusen recibieron a ATE por temas salariales

La reciente presentación del proyecto de Salario Básico Universal elaborado por ATE —una propuesta que busca unificar el piso salarial del Estado, eliminar diferencias entre escalafones y alinear los haberes con el costo de vida real— volvió a instalar el debate sobre la situación salarial dentro de la administración pública fueguina. En ese contexto, los legisladores Jorge Lechman y Raúl Von Der Thusen, recibieron al secretario general del gremio, Carlos Córdoba, para analizar los puntos centrales del proyecto, acompañado por parte de la comisión directiva.

Durante el encuentro, Von Der Thusen subrayó que “la problemática salarial afecta tanto a la administración provincial como a los municipios y que la pérdida de poder adquisitivo se profundizó con los años.

Lo que están planteando los trabajadores refleja una realidad extendida. Los salarios, tanto provinciales como municipales, quedaron muy por debajo de lo necesario y la función pública perdió valor. Es imprescindible reorganizar los recursos del Estado para mejorar los ingresos y las condiciones laborales de quienes sostienen el funcionamiento diario de la administración pública”, expresó.

Lechman, por su parte, sostuvo que la discusión salarial no se puede seguir postergándose y advirtió sobre la falta de una estructura clara que garantice igualdad dentro del Estado. “Si queremos un Estado que funcione bien, debemos empezar por el trabajador. No podemos hablar de eficiencia si el salario no acompaña. Un básico ordenado, equivalente y ajustado a la realidad económica es fundamental para garantizar estabilidad y dignidad. La discusión tiene que darse y tiene que darse ahora”, afirmó.

Córdoba profundizó en los detalles del proyecto elevado a la Legislatura, señalando que ATE propone establecer un piso salarial común que elimine disparidades entre agentes que cumplen funciones similares. El documento plantea además la necesidad de que el Estado ajuste su estructura de haberes para responder al costo de vida actual, señalando que las inequidades desincentivan la carrera administrativa y fragmentan el sistema salarial.

