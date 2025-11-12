El Municipio refuerza el saneamiento del arroyo del Este y prolonga el cierre de Yaganes

La Municipalidad de Ushuaia mantiene un frente de trabajo permanente sobre el arroyo del Este, donde las tareas de desobstrucción y saneamiento avanzan con intensidad para mejorar el escurrimiento y evitar futuros inconvenientes en un sector clave del casco urbano. La intervención, coordinada por la Secretaría de Planificación e Inversión Pública, apunta a recuperar la capacidad total del sistema y reforzar las condiciones de seguridad.

La titular del área, Belén Borgna, explicó que una de las acciones principales fue la apertura de la cámara ubicada sobre el alcantarillado central. “Se realizó la apertura de la cámara para efectuar tareas de desobstrucción y, además de sedimentos, se encontró un tronco muy grande. Se procedió a quitarlo para continuar con el saneamiento del conducto”, detalló la funcionaria, subrayando la magnitud de la obstrucción detectada.

Según indicó, las cuadrillas continuarán trabajando hasta restituir por completo la capacidad de los caños. Recién después se avanzará con la reparación de las veredas que debieron romperse para acceder al sistema subterráneo. “Una vez que logremos que los caños vuelvan a su capacidad total, comenzaremos con la reconstrucción de las veredas”, sostuvo Borgna.

Mientras duren las intervenciones, la calle Yaganes permanecerá cerrada al tránsito durante toda la semana, una medida que apunta a garantizar condiciones seguras tanto para los trabajadores municipales como para quienes circulan por la zona.

El Municipio pidió a las y los conductores circular con extrema precaución, respetar las señalizaciones y evitar maniobras que puedan complicar el operativo. El objetivo es avanzar sin interrupciones en el saneamiento del arroyo para normalizar el escurrimiento y preservar la infraestructura urbana ante eventuales lluvias o aumentos de caudal.

