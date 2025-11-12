Aeroevacuación en Laguna Esmeralda: un turista israelí sufrió un shock anafiláctico y fue rescatado al borde del colapso respiratorio

De acuerdo a la información oficial, el paciente presentaba edema facial, pérdida de conocimiento y una marcada dificultad respiratoria. Ante ese cuadro, la Comisión de Auxilio dispuso el despliegue simultáneo de su equipo terrestre y la Dirección General de Atención a la Emergencia ordenó la salida del helicóptero sanitario de la Provincia, con un médico, un enfermero, un técnico en emergencias y un rescatista de Defensa Civil Municipal a bordo.

“Por la gravedad del cuadro se decidió el traslado aéreo inmediato”, explicó el director general de Atención a la Emergencia, Dr. Kevin Bleuer, quien detalló que mientras el helicóptero se dirigía a la zona, “dos médicos italianos y un rescatista de la Comisión de Auxilio que estaban realizando el sendero brindaron la primera asistencia”.

El joven fue tratado con adrenalina intramuscular, broncodilatadores, oxígeno, corticoides y monitoreo multiparamétrico. “Llegamos con un paciente con severa dificultad para respirar. Estaba al borde de un paro respiratorio inminente”, relató Bleuer, aunque destacó que la intervención conjunta permitió estabilizarlo antes del traslado aéreo hacia el aeropuerto, donde una ambulancia lo llevó al Hospital Regional Ushuaia.

El director explicó que en los cuadros de anafilaxia “se produce un cierre de bronquios, edema de glotis y una caída brusca de la presión arterial, lo que puede desencadenar un paro cardiorrespiratorio en pocos minutos si no se actúa rápidamente”. Por eso, subrayó, cada minuto cuenta. “El helicóptero sanitario es una herramienta fundamental. Este caso lo demuestra: la respuesta aérea salvó una vida”.

Bleuer también remarcó “la coordinación y el trabajo conjunto de todas las instituciones que integran la Comisión de Auxilio, así como el rol de la Dirección Provincial de Aeronavegación, cuya activación temprana permitió ejecutar el operativo sin demoras”.

El joven permanece internado en observación, evolucionando de manera favorable.

Desde la Dirección General de Atención a la Emergencia reiteraron la recomendación a visitantes y senderistas: informar el recorrido, llevar elementos de seguridad adecuados y mantener comunicación con los organismos competentes, especialmente en zonas agrestes donde un imprevisto puede convertirse en una emergencia en cuestión de minutos.