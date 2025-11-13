Martín Perez selló un convenio clave con el Ministerio Público de la Defensa para fortalecer políticas de derechos humanos

El entendimiento posiciona al Municipio dentro de una agenda federal que prioriza la inclusión, la igualdad y la justicia social, no solo como principios rectores sino como políticas concretas. En esta línea, Perez continúa reforzando una gestión que, desde el inicio, se propuso colocar a las personas —y el acceso efectivo a sus derechos— como eje central de cada decisión gubernamental.

Como parte del acuerdo, se designó al doctor José Bongiovanni, Defensor Público Oficial Federal del Interior del País en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, como enlace operativo para la aplicación de las acciones que surjan de esta articulación. Su rol será clave para garantizar la operatividad, seguimiento y alcance territorial del convenio.

Durante el encuentro, Perez, Martínez y Bongiovanni repasaron la coyuntura nacional en torno a la protección de derechos, con especial énfasis en dos áreas sensibles: salud y salud mental, dos frentes donde el impacto social de la crisis se vuelve más evidente. El análisis incluyó también la situación judicial de Tierra del Fuego y la necesidad de adecuar los marcos normativos provinciales a los principios constitucionales que garantizan un Ministerio Público de la Defensa autónomo e independiente, tal como establece el artículo 120 de la Constitución Nacional.

El delegado del Municipio en Buenos Aires, licenciado Diego Pupato, acompañó la reunión, que dejó planteado un camino de trabajo coordinado y sostenido, con el objetivo de fortalecer la defensa pública y ampliar el acceso efectivo a derechos en todo el territorio nacional.