Presupuesto 2026: suspenden la comisión por un desorden que ellos mismos generaron al citarla a la hora que ellos mismos habían fijado

El oficialismo PJ–FORJA decidió poner en marcha el debate del Presupuesto Provincial 2026 sin que el proyecto tuviera estado parlamentario, un requisito básico que habilita su existencia dentro del proceso legislativo. A pesar de esa ausencia formal, la Comisión Nº 2 —encabezada por Federico Sciurano— recibió instrucciones para avanzar igual.

El presupuesto proyecta un gasto total de $2,28 billones frente a recursos estimados en $2,23 billones. El Gobierno provincial muestra un resultado económico favorable de $39.752 millones, pero reconoce un déficit financiero de $49.192 millones, lo que implica que necesitará cubrir el faltante mediante endeudamiento, créditos o reasignaciones. Sin embargo, más que los números, el escándalo se instaló por la forma.

Para que un proyecto pueda debatirse, la Legislatura debe sesionar y otorgarle estado parlamentario. Sin ese paso, el expediente no existe jurídicamente. Aún así, el oficialismo decidió avanzar en comisión, sin la sesión que exige la Constitución y el Reglamento Interno. El movimiento despertó críticas por el precedente institucional que dejaría una práctica así.

Las tensiones dentro del PJ–FORJA también quedaron expuestas. Distintos sectores empujan por acelerar el tratamiento, mientras otros advertían que forzar el procedimiento podía traducirse en un costo político alto, especialmente en medio de un escenario donde la legitimidad y la transparencia legislativa están bajo la lupa.

En este contexto, la secuencia del martes terminó de mostrar la improvisación. La Comisión Nº 2 había sido convocada formalmente la semana pasada para las 9.30. Ayer lunes, en un memo oficial, se informó que la reunión pasaba a las 10.00. Legisladores y asesores se ajustaron a esa indicación. Pero cuando llegó la hora establecida por la propia comisión, Sciurano decidió suspender el encuentro argumentando “falta de quórum”.

La contradicción fue inmediata: la ausencia de algunos legisladores fue consecuencia directa de los cambios comunicados por la misma comisión. No faltó quórum; sobró desorden. Y quedó claro que la urgencia por mostrar avance terminó chocando con la falta de coordinación interna.

Pese a todo, la agenda de trabajo sigue en pie. Durante noviembre pasarán por la Comisión Nº 2 Jefatura de Gabinete, Economía, AREF, Salud, Producción, Educación, OSEF, Obras Públicas, Energía, INFUETUR, Puertos, la CPS, el Tribunal de Cuentas y el Poder Judicial. Todos deberán defender partidas sobre un documento que, técnicamente, todavía no existe dentro del proceso legislativo.