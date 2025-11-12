Río Grande acelera el mejoramiento vial: nuevos frentes de bacheo en barrios clave y un mensaje de gestión ordenada

Durante los últimos días se intervinieron varios puntos neurálgicos: Islas Malvinas entre Schweitzer y Colón; Rivadavia y Bilbao; Rivadavia entre Bilbao y Obligado; Fagnano entre Alberdi y Moyano; y Moyano entre Fagnano y Rivadavia. En todos los casos se ejecutaron trabajos de hormigonado, reparación de calzada y sellado de juntas, con la premisa de reforzar la seguridad y agilizar la circulación en zonas donde el tránsito diario impone exigencias constantes.

Desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos señalaron que esta nueva fase del plan responde a un criterio claro: actuar rápido donde la demanda vecinal es más fuerte y donde la red vial registra mayor desgaste. El objetivo, remarcan, es sostener una infraestructura que acompañe el crecimiento urbano y evite mayores deterioros en épocas de clima adverso.

En el Municipio insisten en un concepto que ya se volvió marca registrada: “estas intervenciones son posibles gracias a una administración responsable de los recursos públicos y al trabajo diario del personal municipal”. El mensaje apunta a subrayar que, aun en un contexto económico complejo, Río Grande mantiene un ritmo de obra constante y previsible.

Durante los próximos días las cuadrillas continuarán desplazándose por otras arterias, priorizando los accesos a los barrios y los corredores de mayor circulación. La planificación contempla etapas sucesivas para que el frente de trabajo no se detenga y las mejoras se sientan en distintos puntos de la ciudad.