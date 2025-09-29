Río Grande despliega un plan de embellecimiento urbano en avenidas y espacios públicos

Las intervenciones se concentran en arterias principales como la Avenida San Martín y Santa Fe, donde se ejecutan trabajos de reacondicionamiento, corte de pasto y preparación del suelo para la colocación de nuevos plantines. En paralelo, desde hace dos meses se lleva adelante un intenso trabajo en el Vivero Municipal, donde se producen especies de la zona —plantines, plantas y arbustos— que luego serán distribuidas en espacios públicos.

El plan no se limita a los boulevards: en los próximos días, las cuadrillas municipales replicarán las acciones en otros sectores de la ciudad. Además, se pondrá en marcha el Plan de Obras Viales, que prevé intervenciones en distintas calles para mejorar la transitabilidad y la seguridad vial.

Con estas acciones, el Estado municipal busca generar un impacto positivo no solo en el paisaje urbano, sino también en la conciencia colectiva sobre el cuidado del ambiente y de los espacios públicos.