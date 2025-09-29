En un clima de tensión, Milei tuvo que cancelar su acto de campaña en Ushuaia

La visita del presidente Javier Milei a Ushuaia, en plena recta final hacia las elecciones del 26 de octubre, terminó en un despliegue fallido que expuso las tensiones políticas que atraviesan al país. Lo que estaba previsto como un acto central para respaldar a los candidatos de La Libertad Avanza derivó en una jornada caótica, con cruces callejeros, reproches y un mandatario que debió abandonar la ciudad antes de lo previsto.

foto_convertida (3)
El cronograma marcaba que a las 18 horas Milei encabezaría un acto en la esquina de Don Bosco y San Martín, corazón de la capital fueguina. Sin embargo, desde mucho antes, el lugar fue copado por sindicatos, organizaciones sociales y agrupaciones políticas que rechazaban su presencia. Los cerca de 100 militantes libertarios que se habían reunido allí se replegaron rápidamente y terminaron refugiándose en el Hotel Albatros, donde se alojaba el Presidente.

En el grupo libertario fueron detectados militantes foráneos trasladados como “fuerza de choque” para contener eventuales incidentes, algo que no pasó inadvertido en una ciudad pequeña como Ushuaia. También se denunciaron policías infiltrados entre los manifestantes, aunque no hubo hechos graves de violencia.

La tensión escaló en la retirada, con corridas y algunos golpes de puño entre quienes huían por la calle Lasserre hacia la avenida Maipú. Entre ellos pudo verse a Iñaki Gutiérrez, referente mediático libertario, que integraba la comitiva oficial.

Ante la imposibilidad de encabezar el acto, Milei improvisó una aparición: caminó unos metros desde el hotel, tomó un megáfono y pronunció un breve discurso frente a un pequeño grupo de simpatizantes. En paralelo, otro sector de manifestantes continuaba los cruces verbales con los libertarios. Minutos después, el mandatario abordó el vehículo oficial y se dirigió al Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas. Al mismo tiempo, unas 400 personas se concentraban en la Plaza Islas Malvinas para impedirle una foto en el lugar, en medio de la polémica por los vuelos de LATAM.

La única actividad que Milei logró completar sin sobresaltos fue la visita a la planta de la firma Newsan, propiedad de Rubén Cherñajovsky, donde posó con trabajadores. Esa breve recorrida industrial terminó siendo la postal más ordenada de una visita que buscaba consolidar apoyo político y terminó dejando la imagen de un Presidente en retirada.

