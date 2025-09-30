Intentó robar en una casa, lo descubrieron y terminó detenido en el techo

En horas de la madrugada, un vecino del barrio Intevu 10 sorprendió a un hombre dentro de su vivienda, lo que desató una rápida intervención policial.

Río Grande 30/09/2025
El delincuente fue descubierto en la planta alta de la casa y, en un intento desesperado por huir, trató de escapar por una ventana, provocando daños en la misma. Sin embargo, su maniobra terminó mal: fue reducido en el techo de la vivienda, donde finalmente se entregó sin resistencia.

El detenido fue identificado como Fernando Aron Moreira, de 21 años, quien quedó a disposición de la Justicia.

El fiscal de turno dispuso que se inicien las actuaciones correspondientes por el delito de tentativa de robo, mientras la Policía continúa con las diligencias de rigor.

