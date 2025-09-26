Río Grande: agenda cultural, recreativa y comunitaria para este fin de semana

Desde la recorrida por el Museo Virginia Choquintel hasta las jornadas de vacunación antirrábica, pasando por charlas ambientales, ferias de alimentos locales y veladas artísticas, la ciudad vivirá tres días cargados de opciones para todos los gustos y edades.

Museo Virginia Choquintel

El espacio ubicado en Alberdi 555 abrirá sus puertas de lunes a viernes de 9 a 17 y el sábado de 15 a 18. Allí, los visitantes podrán conocer más sobre la Causa Malvinas, los pueblos originarios, la biodiversidad fueguina, los ambientes marinos y terrestres, así como la historia local.

“RGA Alimentos”

El punto de venta de productores locales funcionará en el Paseo Canto del Viento (Fagnano 650) el viernes y sábado de 10 a 20, y el domingo de 10 a 13. Habrá pescado, huevos y hortalizas de producción riograndense.

Charlas ambientales

El viernes, a las 14, se dictará “Conociendo a los Humedales” en el Centro de Interpretación Ambiental (Ruta 3, frente a Las Barrancas). Además, en la Casa Municipal de Portolán 465 se realizará un encuentro sobre reciclaje y compostaje en el marco del Día de la Conciencia Ambiental.

Velada artística en el CIM

En el 3° aniversario del Centro Integral de la Mujer, el viernes a las 19 se inaugurará la Biblioteca de autoras fueguinas para mujeres e infancias. Luego, se realizará una velada artística con la presentación de la artista Millacura.

Música en pantalla gigante

El Parque de los 100 Años proyectará recitales a partir de las 22. El viernes será el turno de “La Mona – Un Poco de Ruido”; el sábado “Un Poco de Ruido en el Movistar Arena” y el domingo “Los Tabaleros”. Quienes asistan en vehículo podrán escuchar el audio en el dial 89.5.

Vacunación antirrábica

El sábado 27, de 9 a 14, en el Espacio Tecnológico (Pellegrini 520), se realizará una nueva jornada de vacunación gratuita para perros y gatos. Se pide llevar a los animales con correa o en canil.

Propuestas en los barrios

Barrio El Mirador: jornada recreativa el sábado desde las 15 en la plaza de 28 de Mayo y Dos Lomas, con DJ, juegos y sorpresas.

Barrio Austral: “Deporte en tu Barrio” edición kermesse, con aerobox y juegos, en el Centro Comunitario Municipal de Hoiken 511.

Barrio Aeropuerto: la Juegoteca Ambulante recibirá la primavera el sábado de 15 a 17 en Los Calafates 920, con actividades para infancias y familias.

Centro Municipal de Desarrollo Comunitario: “Sembrando Comunidad”, con pintado de macetas y consejos para el cuidado de árboles, el sábado de 15 a 18 en Rafaela Ishton 1148.