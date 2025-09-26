Río Grande: agenda cultural, recreativa y comunitaria para este fin de semana

La Municipalidad de Río Grande presentó el cronograma de actividades que se desarrollarán en distintos puntos de la ciudad durante el fin de semana, con propuestas culturales, recreativas, ambientales y de salud abiertas a toda la comunidad.

Desde la recorrida por el Museo Virginia Choquintel hasta las jornadas de vacunación antirrábica, pasando por charlas ambientales, ferias de alimentos locales y veladas artísticas, la ciudad vivirá tres días cargados de opciones para todos los gustos y edades.

Museo Virginia Choquintel
El espacio ubicado en Alberdi 555 abrirá sus puertas de lunes a viernes de 9 a 17 y el sábado de 15 a 18. Allí, los visitantes podrán conocer más sobre la Causa Malvinas, los pueblos originarios, la biodiversidad fueguina, los ambientes marinos y terrestres, así como la historia local.

“RGA Alimentos”

El punto de venta de productores locales funcionará en el Paseo Canto del Viento (Fagnano 650) el viernes y sábado de 10 a 20, y el domingo de 10 a 13. Habrá pescado, huevos y hortalizas de producción riograndense.

Charlas ambientales

El viernes, a las 14, se dictará “Conociendo a los Humedales” en el Centro de Interpretación Ambiental (Ruta 3, frente a Las Barrancas). Además, en la Casa Municipal de Portolán 465 se realizará un encuentro sobre reciclaje y compostaje en el marco del Día de la Conciencia Ambiental.

Velada artística en el CIM

En el 3° aniversario del Centro Integral de la Mujer, el viernes a las 19 se inaugurará la Biblioteca de autoras fueguinas para mujeres e infancias. Luego, se realizará una velada artística con la presentación de la artista Millacura.

Música en pantalla gigante

El Parque de los 100 Años proyectará recitales a partir de las 22. El viernes será el turno de “La Mona – Un Poco de Ruido”; el sábado “Un Poco de Ruido en el Movistar Arena” y el domingo “Los Tabaleros”. Quienes asistan en vehículo podrán escuchar el audio en el dial 89.5.

Vacunación antirrábica

El sábado 27, de 9 a 14, en el Espacio Tecnológico (Pellegrini 520), se realizará una nueva jornada de vacunación gratuita para perros y gatos. Se pide llevar a los animales con correa o en canil.

Propuestas en los barrios

Barrio El Mirador: jornada recreativa el sábado desde las 15 en la plaza de 28 de Mayo y Dos Lomas, con DJ, juegos y sorpresas.

Barrio Austral: “Deporte en tu Barrio” edición kermesse, con aerobox y juegos, en el Centro Comunitario Municipal de Hoiken 511.

Barrio Aeropuerto: la Juegoteca Ambulante recibirá la primavera el sábado de 15 a 17 en Los Calafates 920, con actividades para infancias y familias.

Centro Municipal de Desarrollo Comunitario: “Sembrando Comunidad”, con pintado de macetas y consejos para el cuidado de árboles, el sábado de 15 a 18 en Rafaela Ishton 1148.

