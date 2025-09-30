El Ejecutivo presentó el Presupuesto 2026 con foco en servicios, asistencia social e infraestructura

Del total, 159 mil millones corresponden al Ejecutivo, 10 mil millones al Concejo Deliberante, 2 mil millones al Tribunal de Cuentas y 1.000 millones al Juzgado de Faltas. Desde la gestión remarcaron que el presupuesto no es un documento meramente técnico, sino “la principal herramienta de planificación y una declaración de principios”, con cada peso destinado a garantizar agua potable, recolección de residuos, salud, educación, cultura y programas de inclusión social.

El Ejecutivo también subrayó que la asistencia y promoción social se conciben como inversión en dignidad e igualdad de oportunidades. Con ese criterio se sostendrán programas de cobertura alimentaria, protección de mujeres y niños en situación de vulnerabilidad y acompañamiento a adultos mayores.

En paralelo, la Municipalidad ratificó su decisión de continuar con obras estratégicas con recursos propios: pavimentación, mantenimiento de redes pluviales, infraestructura sanitaria, espacios recreativos, el nuevo natatorio municipal y el edificio permanente de la Carpa de la Dignidad. “Cada peso invertido está orientado a proteger a los vecinos y fortalecer el Modelo Río Grande”, remarcaron.