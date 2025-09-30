El Ejecutivo presentó el Presupuesto 2026 con foco en servicios, asistencia social e infraestructura

En medio de la incertidumbre económica nacional, el Ejecutivo municipal envió al Concejo Deliberante el proyecto de Presupuesto 2026, que asciende a 173 mil millones de pesos. La iniciativa prioriza la sostenibilidad de los servicios públicos, el fortalecimiento de la asistencia social y la ejecución de obras con fondos propios, tras la suspensión de transferencias nacionales para infraestructura desde diciembre de 2023.

Del total, 159 mil millones corresponden al Ejecutivo, 10 mil millones al Concejo Deliberante, 2 mil millones al Tribunal de Cuentas y 1.000 millones al Juzgado de Faltas. Desde la gestión remarcaron que el presupuesto no es un documento meramente técnico, sino “la principal herramienta de planificación y una declaración de principios”, con cada peso destinado a garantizar agua potable, recolección de residuos, salud, educación, cultura y programas de inclusión social.

El Ejecutivo también subrayó que la asistencia y promoción social se conciben como inversión en dignidad e igualdad de oportunidades. Con ese criterio se sostendrán programas de cobertura alimentaria, protección de mujeres y niños en situación de vulnerabilidad y acompañamiento a adultos mayores.

En paralelo, la Municipalidad ratificó su decisión de continuar con obras estratégicas con recursos propios: pavimentación, mantenimiento de redes pluviales, infraestructura sanitaria, espacios recreativos, el nuevo natatorio municipal y el edificio permanente de la Carpa de la Dignidad. “Cada peso invertido está orientado a proteger a los vecinos y fortalecer el Modelo Río Grande”, remarcaron.

