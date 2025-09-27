La Universidad de la Patagonia Austral lanza inscripciones para quienes no concluyeron el secundario

En el marco del convenio que el Municipio de Río Grande mantiene con la Universidad de la Patagonia Austral (UNPA), se habilitó un período especial de inscripción para mayores de 25 años que no hayan completado sus estudios secundarios. La posibilidad de cursar carreras de nivel superior surge a partir de lo dispuesto en el Artículo 7 de la Ley Nº 24.521/95.

Oferta académica en Río Grande

La propuesta incluye la Tecnicatura en Recursos Naturales Renovables con orientación en Producción Agropecuaria-Acuícola y Frutihortícola (3 años), la Tecnicatura en Turismo (3 años), la Licenciatura en Trabajo Social (5 años) y la Licenciatura en Turismo (5 años). Todas las carreras se dictan bajo modalidad a distancia, lo que amplía el acceso a la educación universitaria en la ciudad.

Requisitos para inscribirse

Para acceder a esta modalidad, los postulantes deberán:

Tener 25 años cumplidos.

Contar con certificado de estudios primarios completos o secundario incompleto.

Acreditar experiencia laboral o formación vinculada a la carrera seleccionada.

Poseer aptitudes y conocimientos suficientes para cursar.

Documentación a presentar

La inscripción requiere:

Una nota dirigida al Decano de la UART, Ing. Andrés Prato, explicando los motivos de ingreso.

Fotocopia del DNI.

Certificados de capacitaciones afines.

Formulario de inscripción disponible en preinscripcion.sistemas.unpa.edu.ar.

La documentación deberá enviarse en formato digital al correo [email protected].

Asesoramiento y consultas

Quienes deseen más información podrán escribir a [email protected], comunicarse al celular 2964-600599 o al teléfono fijo 436200 int. 7046. También podrán acercarse personalmente al CGP Padre Zink (Pellegrini y Viedma), de lunes a viernes entre las 10 y las 19:30 horas.