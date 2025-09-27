La Universidad de la Patagonia Austral lanza inscripciones para quienes no concluyeron el secundario

La convocatoria estará abierta del 29 de septiembre al 3 de octubre y permitirá acceder a distintas carreras a distancia en Río Grande. Los interesados deberán ser mayores de 25 años y cumplir con requisitos de experiencia laboral o formación afín.

Río Grande 27/09/2025ShelknamsurShelknamsur
zCWLH4hTQ_1300x655__1
Copiar Código AMP

En el marco del convenio que el Municipio de Río Grande mantiene con la Universidad de la Patagonia Austral (UNPA), se habilitó un período especial de inscripción para mayores de 25 años que no hayan completado sus estudios secundarios. La posibilidad de cursar carreras de nivel superior surge a partir de lo dispuesto en el Artículo 7 de la Ley Nº 24.521/95.

Oferta académica en Río Grande

La propuesta incluye la Tecnicatura en Recursos Naturales Renovables con orientación en Producción Agropecuaria-Acuícola y Frutihortícola (3 años), la Tecnicatura en Turismo (3 años), la Licenciatura en Trabajo Social (5 años) y la Licenciatura en Turismo (5 años). Todas las carreras se dictan bajo modalidad a distancia, lo que amplía el acceso a la educación universitaria en la ciudad.

Requisitos para inscribirse

Para acceder a esta modalidad, los postulantes deberán:

Tener 25 años cumplidos.
Contar con certificado de estudios primarios completos o secundario incompleto.
Acreditar experiencia laboral o formación vinculada a la carrera seleccionada.
Poseer aptitudes y conocimientos suficientes para cursar.
Documentación a presentar
La inscripción requiere:

Una nota dirigida al Decano de la UART, Ing. Andrés Prato, explicando los motivos de ingreso.
Fotocopia del DNI.
Certificados de capacitaciones afines.
Formulario de inscripción disponible en preinscripcion.sistemas.unpa.edu.ar.
La documentación deberá enviarse en formato digital al correo [email protected].

Asesoramiento y consultas
Quienes deseen más información podrán escribir a [email protected], comunicarse al celular 2964-600599 o al teléfono fijo 436200 int. 7046. También podrán acercarse personalmente al CGP Padre Zink (Pellegrini y Viedma), de lunes a viernes entre las 10 y las 19:30 horas.

Últimos artículos
pagina12a-5

Ushuaia: rige alerta amarilla por lluvias y posible aguanieve

Shelknamsur
Ushuaia27/09/2025

La Municipalidad informó que el SMN emitió una alerta amarilla por lluvias de variada intensidad para la ciudad. Se prevén acumulados de 15 a 30 mm y no se descarta aguanieve y nieve en zonas altas. Las precipitaciones se intensificarían el domingo cerca de las 20. Piden tomar recaudos y seguir los canales oficiales.

Te puede interesar
md (22)

RGA Alimentos: estudiantes de la Misión Salesiana iniciaron sus prácticas profesionalizantes

Shelknamsur
Río Grande 25/09/2025

En el marco de un convenio de colaboración entre el Municipio de Río Grande, Río Grande Activa y la Misión Salesiana, más de 60 estudiantes de la Escuela Agrotécnica Salesiana “Nuestra Señora de la Candelaria” comenzaron sus prácticas profesionalizantes en el invernadero hidropónico y en la producción avícola. La iniciativa apunta a fortalecer la formación de los jóvenes en entornos reales de trabajo y, al mismo tiempo, impulsar la producción local de alimentos.

photo_5001517531504160215_y

Salud visual: el Municipio refuerza un programa que ya alcanzó a más de 8 mil vecinos

Shelknamsur
Río Grande 25/09/2025

Desde su lanzamiento en 2022, el Programa Municipal de Salud Visual se convirtió en una de las políticas públicas más sostenidas de la gestión de Martín Perez. Con más de 8.000 controles realizados y cerca de 4.000 lentes entregados de manera gratuita, la iniciativa apunta a garantizar que niños, adolescentes y personas mayores puedan acceder a la atención que necesitan, sin depender de una obra social.

Lo más visto
WhatsApp Image 2025-09-25 at 19.30.25

Iriarte puso en foco al Gobierno nacional por la caída de recursos: “Estamos viviendo una situación muy dramática en términos macroeconómicos”

Shelknamsur
Ushuaia25/09/2025

El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, Sebastián Iriarte, defendió el incremento salarial acordado con los gremios y no dudó en señalar al Gobierno nacional como responsable del escenario adverso que atraviesan las arcas municipales. “Estamos viviendo una situación muy dramática en términos macroeconómicos, con una recaudación que se desploma en todo el país y una coparticipación que cayó casi un 30% en términos reales”, afirmó en declaraciones a Radio Provincia.