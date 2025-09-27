La Universidad de la Patagonia Austral lanza inscripciones para quienes no concluyeron el secundario

ShelknamsurNacionales17/09/2025
El pueblo de Ushuaia se sumó este miércoles a la Marcha Universitaria Federal, una movilización que se replicó en todo el país bajo el lema “Defendamos la Universidad Pública”.
ShelknamsurDe interés 25/09/2025
El viernes 26 de septiembre, Tolhuin será sede de la Expo Ambiental, un encuentro que pondrá en el centro de la agenda local el cuidado del entorno. Habrá stands, charlas, sorteos y actividades para toda la familia en el Polideportivo Ezequiel Rivero, con entrada libre y gratuita.
ShelknamsurDe interés 25/09/2025
La Brigada de Infantería de Marina Austral (BRIA), integrada por los Batallones de Infantería de Marina Nº4, llevó adelante una intensa campaña de tiro escuela en distintos espacios de la provincia, con el objetivo de afianzar el adiestramiento de su personal.
ShelknamsurUshuaia25/09/2025
La Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Ushuaia llevó adelante un nuevo operativo en distintos puntos de la ciudad. En avenida Maipú, a la altura del cartel de Ushuaia, fueron controlados 75 vehículos y se incautaron tres por falta de documentación para circular.
ShelknamsurRío Grande 25/09/2025
El Municipio de Río Grande y la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) firmaron un convenio de cooperación técnica que busca fortalecer la producción de alimentos y promover la capacitación local. La rúbrica estuvo encabezada por el secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Armas, y el rector de la UNTREF, Martín Kaufmann.
ShelknamsurDe interés 26/09/2025
La Escuela de la Marina Mercante lanzó la convocatoria para el ciclo lectivo 2026, con especialidades que ofrecen rápida salida laboral en un sector en plena expansión. Los aspirantes deberán atravesar un proceso de selección con exámenes intelectuales y prácticos.
ShelknamsurUshuaia25/09/2025
El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, Sebastián Iriarte, defendió el incremento salarial acordado con los gremios y no dudó en señalar al Gobierno nacional como responsable del escenario adverso que atraviesan las arcas municipales. “Estamos viviendo una situación muy dramática en términos macroeconómicos, con una recaudación que se desploma en todo el país y una coparticipación que cayó casi un 30% en términos reales”, afirmó en declaraciones a Radio Provincia.
Mariano LópezPolítica26/09/2025
La pobreza en Tierra del Fuego alcanzó al 25,7% en el primer semestre de 2025, según el INDEC. Aunque representa una baja respecto del 48,6% de 2024, los números vuelven a exponer las limitaciones de la política provincial frente a la inflación, los salarios pulverizados y un modelo productivo sin rumbo.
ShelknamsurRío Grande 26/09/2025
El Municipio, a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, anunció una nueva jornada de vacunación antirrábica gratuita destinada a perros y gatos. La cita será este sábado 27 de septiembre, de 9 a 14 horas, en el Espacio Tecnológico, ubicado en Pellegrini 520.
ShelknamsurRío Grande 26/09/2025
La Municipalidad de Río Grande presentó el cronograma de actividades que se desarrollarán en distintos puntos de la ciudad durante el fin de semana, con propuestas culturales, recreativas, ambientales y de salud abiertas a toda la comunidad.