Ushuaia recordó a los 44 tripulantes del ARA San Juan en la ceremonia oficial realizada en la Plaza de Armas del Área Naval Austral

Mundo 12/11/2025
Las tarjetas de criptomonedas son instrumentos de pago que funcionan igual que una tarjeta de prepago y permiten usar tus criptomonedas para realizar los pagos usuales de tu vida diaria. Este tipo de solución representa un puente concreto entre el ecosistema digital y la economía tradicional, eliminando las barreras que antes dificultaban el uso cotidiano de activos como Bitcoin, Ethereum o stablecoins.
De interés 12/11/2025
¿Te cuesta dormir? ¿Vivís con ansiedad de “modo avión activado” aunque no estés volando a ningún lado? ¿Te gustaría incorporar un ritual nocturno que no incluya scrollear hasta el abismo de TikTok? Bienvenida al club. Y bienvenida al mundo de las gomitas de CBD, una forma rica, legal y relajante de decirle “bajá un cambio” a tu cuerpo.
Ushuaia 12/11/2025
En un clima de organización coordinada y con una impronta pedagógica cada vez más afianzada, la Municipalidad de Ushuaia impulsó ayer una amplia jornada de simulacros de evacuación en 24 establecimientos educativos de la ciudad. La iniciativa, encabezada por la Dirección de Defensa Civil, movilizó a 3.500 personas entre estudiantes, docentes y personal auxiliar, en un operativo que atravesó todos los niveles del sistema educativo.
Río Grande 12/11/2025
Con una fuerte impronta comunitaria y un clima cargado de emoción, Río Grande rindió homenaje este fin de semana a los 150 años de la llegada de los Salesianos a la Argentina, un legado que marcó la historia educativa, cultural y espiritual del país y que en Tierra del Fuego dejó una huella imborrable.
Legislatura 13/11/2025
La reciente presentación del proyecto de Salario Básico Universal elaborado por ATE —una propuesta que busca unificar el piso salarial del Estado, eliminar diferencias entre escalafones y alinear los haberes con el costo de vida real— volvió a instalar el debate sobre la situación salarial dentro de la administración pública fueguina. En ese contexto, los legisladores Jorge Lechman y Raúl Von Der Thusen, recibieron al secretario general del gremio, Carlos Córdoba, para analizar los puntos centrales del proyecto, acompañado por parte de la comisión directiva.
Política 13/11/2025
En Buenos Aires, el intendente Martín Perez avanzó en un acuerdo institucional que marca un antes y un después en la articulación de políticas públicas vinculadas a los derechos humanos. El jefe comunal firmó un convenio de colaboración con el Ministerio Público de la Defensa de la Nación, encabezado por su máxima autoridad, la doctora Stella Maris Martínez, que apunta a diseñar e implementar acciones conjuntas destinadas a potenciar la promoción y protección de los derechos en todo el país.
Política 14/11/2025
El intendente Martín Pérez encendió una fuerte señal de alarma tras la resolución publicada este jueves por el Gobierno nacional, que altera los procesos productivos de los celulares fabricados en Tierra del Fuego. Según advirtió, la medida podría derivar en la pérdida de al menos 400 puestos de trabajo y agravar el cuadro económico que ya golpea a Río Grande.
Legislatura 14/11/2025
En una extensa reunión conjunta de las Comisiones de Legislación General Nº 1, Economía Nº 2 y Salud Pública Nº 5, los Legisladores resolvieron una batería de dictámenes que abarcan desde políticas juveniles hasta cesiones de infraestructura urbana y adhesiones a normativas nacionales vinculadas a la salud.
Ushuaia 15/11/2025
En la Plaza de Armas del Comando del Área Naval Austral de Ushuaia se llevó adelante la ceremonia conmemorativa por el Día Nacional por la Memoria de los 44 Héroes y Heroína del Submarino ARA San Juan, una fecha que cada año reúne a autoridades civiles, militares y representantes de distintos sectores de la vida institucional fueguina.
Ushuaia 15/11/2025
En un nuevo aniversario del ARA San Juan, el país vuelve a recordar a los 44 tripulantes que integraron la dotación. En este contexto, el exgobernador mandato cumplido Juan Carlos Arcando destacó el valor y la preparación de la tripulación y recordó la visita que realizó al submarino durante su presencia en Ushuaia.