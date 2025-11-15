Ushuaia recordó a los 44 tripulantes del ARA San Juan en la ceremonia oficial realizada en la Plaza de Armas del Área Naval Austral

En la Plaza de Armas del Comando del Área Naval Austral de Ushuaia se llevó adelante la ceremonia conmemorativa por el Día Nacional por la Memoria de los 44 Héroes y Heroína del Submarino ARA San Juan, una fecha que cada año reúne a autoridades civiles, militares y representantes de distintos sectores de la vida institucional fueguina.

Del acto participaron el secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política del Municipio, Omar Becerra; concejales; referentes del Gobierno provincial; autoridades del Poder Judicial; integrantes del Centro de Excombatientes de Malvinas; y representantes de las fuerzas armadas y de seguridad.

Durante la ceremonia, Becerra remarcó la importancia de la jornada para Ushuaia, señalando que la ciudad mantiene un vínculo histórico con la tripulación del submarino:

“Desde Ushuaia, capital de Malvinas y último puerto del ARA San Juan, rendimos un homenaje profundo y sentido a nuestros 44 héroes”, expresó.

El funcionario también subrayó la responsabilidad de sostener la memoria colectiva y el reconocimiento hacia quienes cumplieron funciones en el submarino:

“Reafirmamos nuestro compromiso de mantener viva su memoria y su legado de servicio a la Nación”.
En su mensaje final, Becerra destacó el acompañamiento permanente de la comunidad hacia la Armada y hacia las familias de los tripulantes:

“El sacrificio realizado en el cumplimiento del deber será siempre honrado por la Armada y por cada vecina y vecino de nuestra ciudad”.

La ceremonia concluyó con un momento de silencio y el tradicional saludo protocolar, en un marco de respeto y sobriedad acorde a la significación de la fecha.

