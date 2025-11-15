Ushuaia recordó a los 44 tripulantes del ARA San Juan en la ceremonia oficial realizada en la Plaza de Armas del Área Naval Austral

Del acto participaron el secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política del Municipio, Omar Becerra; concejales; referentes del Gobierno provincial; autoridades del Poder Judicial; integrantes del Centro de Excombatientes de Malvinas; y representantes de las fuerzas armadas y de seguridad.

Durante la ceremonia, Becerra remarcó la importancia de la jornada para Ushuaia, señalando que la ciudad mantiene un vínculo histórico con la tripulación del submarino:

“Desde Ushuaia, capital de Malvinas y último puerto del ARA San Juan, rendimos un homenaje profundo y sentido a nuestros 44 héroes”, expresó.

El funcionario también subrayó la responsabilidad de sostener la memoria colectiva y el reconocimiento hacia quienes cumplieron funciones en el submarino:

“Reafirmamos nuestro compromiso de mantener viva su memoria y su legado de servicio a la Nación”.

En su mensaje final, Becerra destacó el acompañamiento permanente de la comunidad hacia la Armada y hacia las familias de los tripulantes:

“El sacrificio realizado en el cumplimiento del deber será siempre honrado por la Armada y por cada vecina y vecino de nuestra ciudad”.

La ceremonia concluyó con un momento de silencio y el tradicional saludo protocolar, en un marco de respeto y sobriedad acorde a la significación de la fecha.