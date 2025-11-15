ARA San Juan: a ocho años del naufragio, la vocación y el servicio de sus 44 tripulantes permanecen en la memoria de todos los argentinos

En la foto, Juan Carlos Arcando comparte una reunión a bordo del ARA San Juan junto a parte de la tripulación durante su visita al submarino en Ushuaia.

En la foto, Juan Carlos Arcando comparte una reunión a bordo del ARA San Juan junto a parte de la tripulación durante su visita al submarino en Ushuaia.

A través de sus redes sociales, Arcando compartió la experiencia que tuvo a bordo del ARA San Juan durante una visita oficial realizada cuando la unidad estaba en Ushuaia para cumplir actividades asignadas en la zona austral. En aquella ocasión, el submarino realizaba maniobras en aguas cercanas a la ciudad, lo que permitió que autoridades provinciales observaran de cerca el trabajo que llevaba adelante la tripulación y la dinámica operativa del servicio submarinista.

La fecha adquiere un valor particular: se cumplen ocho años del hecho que marcó a la Armada y al país, un aniversario que cada año renueva el reconocimiento a los 44 marinos que formaban parte de la dotación.

Arcando recordó que había abordado el submarino en su paso por Ushuaia y que tuvo la oportunidad de interiorizarse en la labor cotidiana de la tripulación, un trabajo que demandaba entrenamiento constante, precisión y una disciplina que distinguía al cuerpo submarinista.

El exgobernador también mencionó a Eliana Krawczyk, la primera submarinista del país, cuya figura volvió a estar presente en esta fecha. Su trayectoria sigue siendo un símbolo de vocación y profesionalismo dentro de la Armada Argentina.

A lo largo de la jornada, distintos reconocimientos destacaron el trabajo sostenido de los 44 integrantes del ARA San Juan, subrayando la entrega, la preparación y la responsabilidad que demandaban las tareas asignadas a la unidad en la zona austral.





