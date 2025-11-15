ARA San Juan: a ocho años del naufragio, la vocación y el servicio de sus 44 tripulantes permanecen en la memoria de todos los argentinos

En un nuevo aniversario del ARA San Juan, el país vuelve a recordar a los 44 tripulantes que integraron la dotación. En este contexto, el exgobernador mandato cumplido Juan Carlos Arcando destacó el valor y la preparación de la tripulación y recordó la visita que realizó al submarino durante su presencia en Ushuaia.

En la foto, Juan Carlos Arcando comparte una reunión a bordo del ARA San Juan junto a parte de la tripulación durante su visita al submarino en Ushuaia.
A través de sus redes sociales, Arcando compartió la experiencia que tuvo a bordo del ARA San Juan durante una visita oficial realizada cuando la unidad estaba en Ushuaia para cumplir actividades asignadas en la zona austral. En aquella ocasión, el submarino realizaba maniobras en aguas cercanas a la ciudad, lo que permitió que autoridades provinciales observaran de cerca el trabajo que llevaba adelante la tripulación y la dinámica operativa del servicio submarinista.

La fecha adquiere un valor particular: se cumplen ocho años del hecho que marcó a la Armada y al país, un aniversario que cada año renueva el reconocimiento a los 44 marinos que formaban parte de la dotación.

Arcando recordó que había abordado el submarino en su paso por Ushuaia y que tuvo la oportunidad de interiorizarse en la labor cotidiana de la tripulación, un trabajo que demandaba entrenamiento constante, precisión y una disciplina que distinguía al cuerpo submarinista.

El exgobernador también mencionó a Eliana Krawczyk, la primera submarinista del país, cuya figura volvió a estar presente en esta fecha. Su trayectoria sigue siendo un símbolo de vocación y profesionalismo dentro de la Armada Argentina.

A lo largo de la jornada, distintos reconocimientos destacaron el trabajo sostenido de los 44 integrantes del ARA San Juan, subrayando la entrega, la preparación y la responsabilidad que demandaban las tareas asignadas a la unidad en la zona austral.

 

Ushuaia recordó a los 44 tripulantes del ARA San Juan en la ceremonia oficial realizada en la Plaza de Armas del Área Naval Austral

En la Plaza de Armas del Comando del Área Naval Austral de Ushuaia se llevó adelante la ceremonia conmemorativa por el Día Nacional por la Memoria de los 44 Héroes y Heroína del Submarino ARA San Juan, una fecha que cada año reúne a autoridades civiles, militares y representantes de distintos sectores de la vida institucional fueguina.

