Incendio en Ushuaia: un hombre de 82 años resultó con quemaduras y perdió su vivienda

ShelknamsurUshuaia29/09/2025
Más de 800 jubilados y jubiladas participaron de la fiesta organizada por la Municipalidad de Ushuaia, con música, baile, sorteos y la elección del rey y la reina en el marco del Mes de los Jubilados.
ShelknamsurRío Grande 29/09/2025
Con la participación de casi 50 representantes de distintas entidades de Tierra del Fuego, se desarrolló la 11ª edición del Torneo de Deporte Adaptado “Jaqueline Mayorga”, una competencia que tuvo como epicentro a Río Grande y contó con el acompañamiento de la Agencia Municipal de Deportes, Cultura y Turismo.
ShelknamsurNacionales29/09/2025
En el marco de una visita oficial a la capital fueguina, el presidente Javier Milei recorrió dos de las plantas productivas del grupo Newsan, acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, además de autoridades nacionales, provinciales y los candidatos de La Libertad Avanza, Agustín Coto y Miguel Rodríguez.
ShelknamsurNacionales29/09/2025
El secretario de Gobierno de Río Grande y candidato a senador nacional por Defendamos Tierra del Fuego, Gastón Díaz, analizó la visita de Javier Milei a Ushuaia y reclamó que el presidente dé señales concretas sobre el impacto de sus medidas en la provincia.
ShelknamsurNacionales29/09/2025
Así lo manifestó el legislador Jorge Lechman a través de su cuenta de X, tras los incidentes ocurridos en Ushuaia durante la llegada del Presidente de la Nación.
ShelknamsurNacionales29/09/2025
La visita del presidente Javier Milei a Ushuaia, en plena recta final hacia las elecciones del 26 de octubre, terminó en un despliegue fallido que expuso las tensiones políticas que atraviesan al país. Lo que estaba previsto como un acto central para respaldar a los candidatos de La Libertad Avanza derivó en una jornada caótica, con cruces callejeros, reproches y un mandatario que debió abandonar la ciudad antes de lo previsto.
ShelknamsurRío Grande 30/09/2025
El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, concretó este sábado 27 de septiembre una nueva jornada de vacunación antirrábica y desparasitación en el Espacio Tecnológico, ubicado en Pellegrini 520.
ShelknamsurRío Grande 30/09/2025
El Municipio de Río Grande puso en marcha un nuevo espacio que funciona en articulación con el Centro de Atención Primaria N° 3, donde los vecinos podrán acceder a estudios de rutina y diagnósticos clave para el cuidado de la salud.
ShelknamsurUshuaia30/09/2025
En una ceremonia cargada de emoción y con fuerte presencia de la comunidad deportiva, se entregaron las nominaciones de la segunda edición de los Premios Olivia en el Centro Cultural Esther Fadul.
ShelknamsurRío Grande 30/09/2025
