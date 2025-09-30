Incendio en Ushuaia: un hombre de 82 años resultó con quemaduras y perdió su vivienda

Un incendio arrasó en la mañana de este martes una vivienda ubicada en una zona boscosa, a 300 metros de la Planta Potabilizadora N° 3 “Arroyo Grande”.

La víctima  de 82 años, era el único ocupante de la casa y logró salir por sus propios medios. Sin embargo, sufrió quemaduras en la espalda y piernas, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Regional Ushuaia.

De acuerdo con las primeras pericias, el fuego se habría iniciado por una pérdida de gas, lo que derivó en que las llamas consumieran por completo la vivienda, construida con materiales livianos.

Efectivos de la Policía Provincial trabajaron en el lugar y confirmaron que se iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del siniestro.

