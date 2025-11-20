La vestimenta no determina la calidad de un funcionario, pero sí expresa su conexión con el momento

La vestimenta no transforma a nadie en mejor persona ni determina la capacidad de gestión. Pero en ceremonias donde se recuerda lo que se defendió, lo que se perdió y lo que todavía se demanda, cada gesto adquiere un valor especial. Y la forma de presentarse, por mínima que parezca, es un gesto. Uno que comunica respeto, indiferencia o simple desconexión con la memoria colectiva.

Quien ocupa un cargo público no asiste en nombre propio. Representa al Estado. Y por extensión, representa a todos los fueguinos. Por eso, la comunidad espera —con lógica y con razón— que los funcionarios acompañen el clima de solemnidad que los vecinos sostienen sin necesidad de protocolos escritos.

Al final, no se trata de un traje ni de una corbata. Se trata de estar a la altura del sentimiento colectivo. Y cuando algunos funcionarios creen que la gente les compra ese “look de humildes”, la realidad es otra: la comunidad los observa, los compara y los mide.



