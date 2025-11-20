Llegan 55 Ferrari a Ushuaia: dónde verlas, a qué hora pasan y cómo será la exhibición más exclusiva del año

La Municipalidad de Ushuaia confirmó el operativo de tránsito y seguridad vial que se desplegará este fin de semana para acompañar la llegada de la Ferrari Cavalcade Adventure 2025, uno de los eventos automovilísticos más exclusivos del mundo, que este año eligió a Tierra del Fuego como destino.

El vicejefe de Gabinete, Diego Salazar, señaló tras reunirse con los organizadores que “la llegada de la Cavalcade representa una oportunidad única para Ushuaia, tanto por su impacto turístico como por la proyección internacional que brinda a la ciudad y a los paisajes fueguinos”. Además, destacó que la muestra permitirá que el público pueda disfrutar de modelos de altísima gama en un entorno emblemático del frente costero.

La exhibición estará abierta desde las 19:00 del viernes 21 hasta las 18:00 del sábado 22 de noviembre en la pasarela Luis Pedro Fique, donde se realizará un despliegue especial que incluirá la ocupación controlada del sector, vallas perimetrales, señalización preventiva y un corredor dedicado para que el público recorra las Ferrari con seguridad. Equipos municipales estarán a cargo del ordenamiento y acompañamiento general.

En materia de tránsito, el operativo prevé desvíos temporales en toda la zona del frente costero debido al ingreso de los convoyes de vehículos, que llegarán en dos grupos a las 19:50 y 20:50. El recorrido establecido será RN3 – Yaganes – Av. Maipú – José Tieri – pasarela Luis Pedro Fique, con acompañamiento de la Policía Provincial.

Durante el sábado, también se coordinarán las operaciones de recarga y asistencia técnica para los vehículos, con cortes momentáneos en la zona de Prefectura Naval Argentina y la Plaza República de Croacia.