El Instituto Municipal de Deportes abrió la inscripción a los talleres deportivos de verano

Las inscripciones se realizarán el miércoles 19 y jueves 20 de noviembre, tanto de manera virtual —a través de la Ventanilla Digital— como de forma presencial en el sector Informes del Polideportivo Augusto Lasserre. La modalidad online quedará habilitada desde las 10 de la mañana del miércoles.

La oferta incluye disciplinas variadas: deportes regionales (kayak, actividades recreativas y escalada en roca), karate, kickboxing, futsal mixto, entrenamiento funcional, skate y propuestas específicas para adultos, como acondicionamiento físico, tejo, funcional e iniciación al newcom, entre otras actividades.

Además, y sin necesidad de inscripción previa, se brindarán clases abiertas de zumba para mayores de 14 años. Estas jornadas se desarrollarán todos los sábados y miércoles de enero y se extenderán hasta el 14 de febrero.

Desde el IMD destacaron que la agenda de verano busca promover la actividad física, el deporte comunitario y el acceso gratuito a espacios de recreación para todas las edades.