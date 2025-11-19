La DPE y el Municipio de Ushuaia avanzan con el recambio de postes y mejoras en la red eléctrica

Desde el Municipio de Ushuaia señalaron que estas acciones también permiten avanzar en la reconexión y normalización del alumbrado público, un servicio esencial tanto para la circulación cotidiana como para la seguridad en los espacios comunitarios. Los trabajos se enmarcan en el programa de mantenimiento planificado por la DPE, que incluye intervenciones preventivas y de modernización de la red.

Durante la mañana de este miércoles, se desarrollaron tareas coordinadas entre la Coordinación de Servicios Públicos del Municipio de Ushuaia y el equipo técnico de la DPE, en el marco del corte programado anunciado previamente por el organismo provincial. Las cuadrillas trabajaron en los puntos afectados, garantizando el avance de las obras y la posterior restitución del servicio.

Desde ambas instituciones remarcaron que el plan de mantenimiento continuará en las próximas semanas, con nuevas intervenciones destinadas a fortalecer la infraestructura eléctrica y mejorar la calidad del servicio para los vecinos de Ushuaia.