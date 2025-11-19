Sin informes técnicos ni estudios ambientales, Lechman rechazó las salmoneras por el impacto sobre los recursos naturales de los fueguinos y las generaciones futuras

El parlamentario confirmó en declaraciones a Radio Provincia que no acompañará el proyecto de modificación de la Ley 1355 que habilitaría el desarrollo de salmoneras en aguas fueguinas. Señaló que la iniciativa llegó al recinto sin la documentación mínima necesaria y sin el análisis técnico que demanda una reforma con potencial incidencia productiva y ambiental.

Remarcó que el proyecto “ingresó por la ventana”, sin audiencias técnicas, sin presencia de inversores ante las comisiones y sin estudios de impacto ambiental concluyentes. Afirmó que esas omisiones debilitan el proceso legislativo y no permiten evaluar de manera responsable los riesgos y beneficios.

En esa línea, indicó que dentro de la Legislatura persisten interpretaciones divididas sobre la regularidad del trámite:

“La mitad de la biblioteca dice que fue irregular y la otra mitad dice que fue conforme al reglamento”, sostuvo.

El parlamentario insistió en que no cuenta con información verificable sobre inversiones reales, generación de empleo o medidas de mitigación ambiental. Subrayó que esos elementos son indispensables para un debate legislativo serio.

Aclaró que no rechaza la discusión sobre nuevas actividades productivas, pero advirtió que en este caso “falta la otra pata”: documentación clara que permita medir impactos, beneficios y posibles pasivos ambientales.

Sobre los argumentos vinculados al empleo, planteó que cualquier proyección debe estar respaldada por datos concretos. Señaló que los beneficios económicos potenciales no pueden analizarse sin considerar su impacto ambiental y que la provincia debe priorizar un análisis integral antes de avanzar con actividades de alto impacto en el ecosistema, para evitar perjuicios para los fueguinos y las generaciones futuras.