Lapadula cuestionó la suspensión de la sesión y advirtió sobre el riesgo ambiental del proyecto para modificar la Ley 1355

El legislador de Provincia Grande, Matías Lapadula, expresó su malestar por la suspensión de la sesión legislativa prevista para este miércoles, que debía tratar temas clave como el Presupuesto 2025 y el proyecto de modificación de la Ley 1355, iniciativa que encendió un fuerte debate social y político en la provincia.

Lapadula señaló que la suspensión se atribuyó formalmente a la asamblea de APEL, pero consideró que esa explicación no fue convincente:

“Hasta el propio gremio dijo públicamente que no era el motivo real”.

El legislador apuntó directamente a la ausencia del bloque oficialista:

“Estábamos casi todos los legisladores de la oposición presentes, pero del oficialismo no apareció ninguno”, afirmó, al tiempo que lamentó que la Legislatura acumule “cuatro meses sin actividad parlamentaria”.

Críticas a la reforma de la Ley 1355

En diálogo con FM del Pueblo, Lapadula reiteró su rechazo al proyecto del Ejecutivo, al que calificó como ambientalmente riesgoso. Destacó que, aunque la iniciativa mantiene la prohibición de la salmonicultura en el Canal Beagle, habilita su desarrollo en lagos y ríos de la provincia, un punto que consideró inadmisible.

“No podemos permitir que mañana haya jaulas de salmones en el Lago Fagnano”, sostuvo, y calificó la propuesta como incoherente:

“Es como cerrar la puerta de tu casa, pero dejar todas las ventanas abiertas”.

Lapadula recordó que existen sistemas modernos de acuicultura —como los RAS en tierra firme— que reducen drásticamente el impacto ambiental, pero remarcó que el proyecto del Ejecutivo “deja abiertas áreas sensibles que podrían sufrir daños irreversibles”.

Una ley aprobada por unanimidad no puede improvisarse

El legislador subrayó que la Ley 1355, aprobada en 2021 por unanimidad, no puede modificarse de manera improvisada ni sometida a negociaciones de último minuto:

“No podés cambiar una ley así contando votitos hasta último momento. Eso te dice que algo hiciste mal”.

También cuestionó la forma en que el proyecto llegó al recinto:

“Entró por la ventana, se trató mal y sin diálogo. No se puede legislar a espaldas de la gente”.

“No trabajamos para las empresas, trabajamos para nuestros vecinos”

Lapadula aclaró que su postura no es de rechazo absoluto, sino de responsabilidad ambiental:

“No trabajamos para las empresas, trabajamos para nuestros vecinos”.

Dijo estar dispuesto a acompañar un nuevo esquema normativo si incorpora garantías ambientales reales y se ajusta a estándares de sostenibilidad:

“Podemos promover la acuicultura, pero de manera sostenible y cuidando nuestra provincia”.

Una suspensión que puede abrir un nuevo escenario

Pese a sus críticas, Lapadula interpretó que la suspensión de la sesión puede convertirse en una instancia para mejorar el debate:

“Si esto sirve para reflexionar y mejorar el proyecto, es una buena noticia”.

Y dejó un mensaje directo al oficialismo:

“La Legislatura tiene quince miembros y ellos son solo tres. Necesitan dialogar, no imponer”.