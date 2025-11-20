La Municipalidad de Ushuaia profundiza las tareas de mantenimiento y puesta en valor del espacio público

ShelknamsurRío Grande 18/11/2025
Ríograndenses de todas las edades presentarán lo aprendido a lo largo del año en una nueva edición de la muestra anual del Centro Cultural Alem. La propuesta se desarrollará desde este jueves 20 hasta el domingo 23 de noviembre en la Casa de la Cultura, con entrada libre y gratuita.
ShelknamsurUshuaia18/11/2025
La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Subsecretaría de Servicios Públicos de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública, continúa ejecutando trabajos de mejora y mantenimiento en distintos sectores de la ciudad, con un fuerte despliegue en la zona céntrica.
ShelknamsurPolítica19/11/2025
El director de la Clínica San Jorge, Carlos Sánchez Posleman, encendió una nueva señal de alarma sobre la situación financiera de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF). Según afirmó, la entidad arrastra un déficit estructural cercano al 70%, un nivel que —reconoció— “se volvió insostenible para los prestadores” y que se agrava mes a mes.
ShelknamsurLegislatura 19/11/2025
El legislador de Somos Fueguinos, Jorge Lechman, se pronunció nuevamente en contra del proyecto de modificación de la Ley 1355 que busca habilitar el desarrollo de salmoneras en aguas fueguinas. En declaraciones a Radio Provincia, confirmó que no acompañará la iniciativa al considerar que “carece de estudios técnicos, documentación ambiental y evaluaciones serias” que permitan medir sus impactos productivos y ecológicos.
ShelknamsurLegislatura 19/11/2025
El legislador de Provincia Grande lamentó la suspensión de la sesión prevista para este miércoles y señaló que la explicación formal no alcanza. Sostuvo que la ausencia del oficialismo generó dudas y volvió a rechazar la iniciativa que habilita la salmonicultura en lagos y ríos fueguinos: “No podemos permitir que mañana haya jaulas de salmones en el Lago Fagnano”.
ShelknamsurUshuaia19/11/2025
La Dirección Provincial de Energía (DPE) y el Municipio de Ushuaia realizaron este miércoles trabajos de recambio de postes de retención y de suspensión de media tensión de 13,2 kW, una tarea considerada clave dentro del mantenimiento estructural de la red eléctrica. La intervención forma parte de un plan de mejoras progresivas orientado a reforzar la infraestructura, garantizar mayor seguridad operativa y optimizar la distribución de energía en distintos sectores de la ciudad.
ShelknamsurUshuaia19/11/2025
El Instituto Municipal de Deportes anunció la apertura de inscripciones para los talleres deportivos de verano, una propuesta amplia y gratuita destinada a niños, niñas, jóvenes y adultos de Ushuaia.
ShelknamsurUshuaia20/11/2025
La Municipalidad de Ushuaia desplegó en los últimos días una serie de trabajos coordinados entre distintas áreas operativas, con el objetivo de mejorar la infraestructura urbana y mantener en óptimas condiciones los espacios públicos.
Mariano LópezDe interés 20/11/2025
Muchos dirán que “no se gobierna con la ropa”, pero en los actos donde se honra la memoria nacional, la forma de presentarse habla. Veteranos de Malvinas, Fuerzas Armadas, antiguos pobladores y vecinos llegan con la solemnidad que nace del sentido de pertenencia, mientras algunos funcionarios asisten con una informalidad que parece más propia de un trámite que de un homenaje. La vestimenta no define a nadie, pero sí revela —sin decir una palabra— cuánto respeto se le asigna al acto y a quienes lo sostienen desde la convicción.
ShelknamsurUshuaia20/11/2025
Este viernes 21 y sábado 22 de noviembre, Ushuaia recibirá la Ferrari Cavalcade Adventure 2025: un impresionante desfile de 55 Ferrari conducidas por coleccionistas internacionales que llegarán en dos convoyes —a las 19:50 y 20:50— y recorrerán RN3, Yaganes, Av. Maipú y José Tieri rumbo a la pasarela Luis Pedro Fique. Allí, desde las 19:00 del viernes hasta las 18:00 del sábado, estarán exhibidas con acceso libre, vallas de seguridad, corredor peatonal y un operativo especial de tránsito en todo el frente costero.