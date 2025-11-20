La Municipalidad de Ushuaia profundiza las tareas de mantenimiento y puesta en valor del espacio público

La Municipalidad de Ushuaia desplegó en los últimos días una serie de trabajos coordinados entre distintas áreas operativas, con el objetivo de mejorar la infraestructura urbana y mantener en óptimas condiciones los espacios públicos.

La Subsecretaría de Servicios Públicos avanzó con tareas de bacheo en tramos de la avenida Alem y la avenida Héroes de Malvinas, dando continuidad al plan de recuperación vial que se sostiene en los distintos barrios de la ciudad.

En paralelo, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable concretó labores de corte de pasto y mantenimiento general en distintos sectores, reforzando las acciones habituales de despeje y saneamiento urbano.

A su vez, la Secretaría de Planificación e Inversión Pública continuó con los trabajos en la Plaza Bolivia, donde se desarrollan tareas de mejora y acondicionamiento del espacio en el marco del programa de puesta en valor de plazas y lugares de recreación.

También se realizaron intervenciones de herrería y pintura en el casco céntrico, con trabajos sobre estructuras y mobiliario urbano a lo largo de la avenida San Martín.

Por último, la Secretaría de Gobierno instaló nueva señalética y cartelería de seguridad vial en puntos estratégicos, con el objetivo de brindar mayor información a peatones y automovilistas y mejorar la organización del tránsito en zonas de alta circulación.

La vestimenta no determina la calidad de un funcionario, pero sí expresa su conexión con el momento

Mariano López
De interés 20/11/2025

Muchos dirán que “no se gobierna con la ropa”, pero en los actos donde se honra la memoria nacional, la forma de presentarse habla. Veteranos de Malvinas, Fuerzas Armadas, antiguos pobladores y vecinos llegan con la solemnidad que nace del sentido de pertenencia, mientras algunos funcionarios asisten con una informalidad que parece más propia de un trámite que de un homenaje. La vestimenta no define a nadie, pero sí revela —sin decir una palabra— cuánto respeto se le asigna al acto y a quienes lo sostienen desde la convicción.

