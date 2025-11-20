La Municipalidad de Ushuaia profundiza las tareas de mantenimiento y puesta en valor del espacio público

La Subsecretaría de Servicios Públicos avanzó con tareas de bacheo en tramos de la avenida Alem y la avenida Héroes de Malvinas, dando continuidad al plan de recuperación vial que se sostiene en los distintos barrios de la ciudad.

En paralelo, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable concretó labores de corte de pasto y mantenimiento general en distintos sectores, reforzando las acciones habituales de despeje y saneamiento urbano.

A su vez, la Secretaría de Planificación e Inversión Pública continuó con los trabajos en la Plaza Bolivia, donde se desarrollan tareas de mejora y acondicionamiento del espacio en el marco del programa de puesta en valor de plazas y lugares de recreación.

También se realizaron intervenciones de herrería y pintura en el casco céntrico, con trabajos sobre estructuras y mobiliario urbano a lo largo de la avenida San Martín.

Por último, la Secretaría de Gobierno instaló nueva señalética y cartelería de seguridad vial en puntos estratégicos, con el objetivo de brindar mayor información a peatones y automovilistas y mejorar la organización del tránsito en zonas de alta circulación.