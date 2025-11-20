La Municipalidad de Ushuaia cerró la pauta salarial 2025 con un incremento del 2,4% para noviembre

Del encuentro participaron el subsecretario de Asuntos Laborales y Gremiales, Fernando Starkloff; el secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, David Ferreyra; y el subsecretario de Gestión Administrativa de la Secretaría de Economía y Finanzas, Gonzalo Escobar, en representación del Ejecutivo municipal.

Por el lado gremial, estuvieron presentes representantes de ATE, SOEM, ASEOM, SEMUP, Jerárquicos, SAdEM y UPCN, abarcando a todas las organizaciones con actuación en el ámbito municipal.

El jefe de Gabinete, Sebastián Iriarte, destacó que “tras un intercambio amplio y responsable, se alcanzó un entendimiento que permite cerrar la pauta salarial 2025, garantizando un nuevo incremento para las trabajadoras y los trabajadores municipales”.

Luego de un cuarto intermedio, las partes avanzaron en acordar el incremento del 2,4% correspondiente al índice inflacionario patagónico del mes de octubre.

Además, se incorporó al acta una pauta para enero de 2026: aplicar un aumento equivalente a la suma de la inflación patagónica de noviembre y diciembre de 2025, según lo determine el INDEC. Este ajuste será acumulativo y quedará sujeto a la disponibilidad financiera del Municipio al momento de la reunión prevista para enero. Si no pudiera afrontarse, las partes retomarán el diálogo de inmediato.

Desde el Ejecutivo señalaron que “con este entendimiento se cierra la pauta salarial del año 2025, reafirmando la política salarial sostenida durante el año”.

Finalmente, se acordó convocar a una Mesa Técnica el 28 de noviembre a las 11 horas en dependencias del SOEM, y fijar la continuidad de la mesa salarial para el 12 de febrero de 2026 a las 16 horas.