Adultos mayores celebraron su día a pura música y coronación en el Cochocho Vargas

El microestadio Cochocho Vargas se convirtió en escenario de alegría y encuentro comunitario durante la gran fiesta del Día del Jubilado y la Jubilada. Más de 800 adultos mayores colmaron el lugar y disfrutaron de una jornada que combinó música en vivo, danzas folclóricas, tango, sorteos y la tradicional coronación de los nuevos soberanos.

La celebración reunió a Centros de Jubilados de distintos barrios de la ciudad y se desarrolló en un clima de entusiasmo y masiva concurrencia, consolidándose como una de las actividades centrales en el Mes de los Jubilados y las Jubiladas.

La secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Yanira Martínez, destacó que “fue una verdadera fiesta de la comunidad, en la que nuestros adultos mayores volvieron a ser protagonistas. Ver el Cochocho colmado de alegría y participación es una muestra de la vitalidad y la fuerza de esta etapa de la vida”.

En la misma línea, subrayó la importancia de “seguir acompañando a los Centros de Jubilados, generar estos espacios de encuentro y reconocer el lugar que ocupan los adultos mayores en la construcción de nuestra ciudad”.

El intendente Walter Vuoto participó del evento y compartió la jornada con vecinos, vecinas y autoridades municipales y provinciales. Con espectáculos musicales, baile y la esperada coronación del rey y la reina, la fiesta se consolidó como un homenaje al presente activo y al rol social de la comunidad jubilada en Ushuaia.