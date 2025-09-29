Adultos mayores celebraron su día a pura música y coronación en el Cochocho Vargas

Más de 800 jubilados y jubiladas participaron de la fiesta organizada por la Municipalidad de Ushuaia, con música, baile, sorteos y la elección del rey y la reina en el marco del Mes de los Jubilados.

Ushuaia29/09/2025ShelknamsurShelknamsur
WhatsApp Image 2025-09-29 at 12.57.32 (1)
Copiar Código AMP

El microestadio Cochocho Vargas se convirtió en escenario de alegría y encuentro comunitario durante la gran fiesta del Día del Jubilado y la Jubilada. Más de 800 adultos mayores colmaron el lugar y disfrutaron de una jornada que combinó música en vivo, danzas folclóricas, tango, sorteos y la tradicional coronación de los nuevos soberanos.

La celebración reunió a Centros de Jubilados de distintos barrios de la ciudad y se desarrolló en un clima de entusiasmo y masiva concurrencia, consolidándose como una de las actividades centrales en el Mes de los Jubilados y las Jubiladas.

La secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Yanira Martínez, destacó que “fue una verdadera fiesta de la comunidad, en la que nuestros adultos mayores volvieron a ser protagonistas. Ver el Cochocho colmado de alegría y participación es una muestra de la vitalidad y la fuerza de esta etapa de la vida”.

En la misma línea, subrayó la importancia de “seguir acompañando a los Centros de Jubilados, generar estos espacios de encuentro y reconocer el lugar que ocupan los adultos mayores en la construcción de nuestra ciudad”.

El intendente Walter Vuoto participó del evento y compartió la jornada con vecinos, vecinas y autoridades municipales y provinciales. Con espectáculos musicales, baile y la esperada coronación del rey y la reina, la fiesta se consolidó como un homenaje al presente activo y al rol social de la comunidad jubilada en Ushuaia.

Últimos artículos
vonder

Von Der Thusen reclamó mayor dinamismo para los fondos del FAMP: “Podrían generar miles de puestos de trabajo”

Shelknamsur
Legislatura 29/09/2025

El legislador Raúl Von Der Thusen volvió a poner en el centro del debate el futuro del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP), creado en 2021 mediante el Decreto N° 725/2021 y que hoy acumula casi 300 millones de dólares transferidos por las empresas. En un contexto de creciente desocupación en Tierra del Fuego, advirtió que la falta de movimiento de esos recursos implica perder la oportunidad de crear empleo y diversificar la industria.

RG

Río Grande despliega un plan de embellecimiento urbano en avenidas y espacios públicos

Shelknamsur
Río Grande 29/09/2025

El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, avanza con un amplio plan de embellecimiento que ya se hace visible en distintos sectores de la ciudad. Las tareas incluyen pintura, limpieza, parquizado y puesta en valor de boulevards y puntos de encuentro, con el objetivo de mejorar el entorno urbano que disfrutan diariamente las vecinas y los vecinos.

Te puede interesar
pagina12a-5

Ushuaia: rige alerta amarilla por lluvias y posible aguanieve

Shelknamsur
Ushuaia27/09/2025

La Municipalidad informó que el SMN emitió una alerta amarilla por lluvias de variada intensidad para la ciudad. Se prevén acumulados de 15 a 30 mm y no se descarta aguanieve y nieve en zonas altas. Las precipitaciones se intensificarían el domingo cerca de las 20. Piden tomar recaudos y seguir los canales oficiales.

WhatsApp Image 2025-09-25 at 19.30.25

Iriarte puso en foco al Gobierno nacional por la caída de recursos: “Estamos viviendo una situación muy dramática en términos macroeconómicos”

Shelknamsur
Ushuaia25/09/2025

El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, Sebastián Iriarte, defendió el incremento salarial acordado con los gremios y no dudó en señalar al Gobierno nacional como responsable del escenario adverso que atraviesan las arcas municipales. “Estamos viviendo una situación muy dramática en términos macroeconómicos, con una recaudación que se desploma en todo el país y una coparticipación que cayó casi un 30% en términos reales”, afirmó en declaraciones a Radio Provincia.

Lo más visto
pagina12a-5

Ushuaia: rige alerta amarilla por lluvias y posible aguanieve

Shelknamsur
Ushuaia27/09/2025

La Municipalidad informó que el SMN emitió una alerta amarilla por lluvias de variada intensidad para la ciudad. Se prevén acumulados de 15 a 30 mm y no se descarta aguanieve y nieve en zonas altas. Las precipitaciones se intensificarían el domingo cerca de las 20. Piden tomar recaudos y seguir los canales oficiales.