Nuevo espacio de salud en Río Grande: estudios de rutina y diagnósticos más cerca de los vecinos

ShelknamsurDe interés 28/09/2025
El camino presenta barro, huellas profundas y sectores anegados que complican la circulación. Automovilistas advierten sobre el riesgo y reclaman la intervención de Vialidad Provincial.
ShelknamsurNacionales29/09/2025
El candidato a diputado nacional presentó un proyecto que busca transferir terrenos fiscales sin uso a los municipios para generar lotes, viviendas e infraestructura. “La tierra improductiva debe convertirse en dignidad y empleo”, remarcó.
ShelknamsurUshuaia29/09/2025
Más de 800 jubilados y jubiladas participaron de la fiesta organizada por la Municipalidad de Ushuaia, con música, baile, sorteos y la elección del rey y la reina en el marco del Mes de los Jubilados.
ShelknamsurRío Grande 29/09/2025
El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, avanza con un amplio plan de embellecimiento que ya se hace visible en distintos sectores de la ciudad. Las tareas incluyen pintura, limpieza, parquizado y puesta en valor de boulevards y puntos de encuentro, con el objetivo de mejorar el entorno urbano que disfrutan diariamente las vecinas y los vecinos.
ShelknamsurLegislatura 29/09/2025
El legislador Raúl Von Der Thusen volvió a poner en el centro del debate el futuro del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP), creado en 2021 mediante el Decreto N° 725/2021 y que hoy acumula casi 300 millones de dólares transferidos por las empresas. En un contexto de creciente desocupación en Tierra del Fuego, advirtió que la falta de movimiento de esos recursos implica perder la oportunidad de crear empleo y diversificar la industria.
ShelknamsurRío Grande 29/09/2025
Con la participación de casi 50 representantes de distintas entidades de Tierra del Fuego, se desarrolló la 11ª edición del Torneo de Deporte Adaptado “Jaqueline Mayorga”, una competencia que tuvo como epicentro a Río Grande y contó con el acompañamiento de la Agencia Municipal de Deportes, Cultura y Turismo.
ShelknamsurNacionales29/09/2025
En el marco de una visita oficial a la capital fueguina, el presidente Javier Milei recorrió dos de las plantas productivas del grupo Newsan, acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, además de autoridades nacionales, provinciales y los candidatos de La Libertad Avanza, Agustín Coto y Miguel Rodríguez.
ShelknamsurNacionales29/09/2025
El secretario de Gobierno de Río Grande y candidato a senador nacional por Defendamos Tierra del Fuego, Gastón Díaz, analizó la visita de Javier Milei a Ushuaia y reclamó que el presidente dé señales concretas sobre el impacto de sus medidas en la provincia.
ShelknamsurNacionales29/09/2025
Así lo manifestó el legislador Jorge Lechman a través de su cuenta de X, tras los incidentes ocurridos en Ushuaia durante la llegada del Presidente de la Nación.
ShelknamsurNacionales29/09/2025
La visita del presidente Javier Milei a Ushuaia, en plena recta final hacia las elecciones del 26 de octubre, terminó en un despliegue fallido que expuso las tensiones políticas que atraviesan al país. Lo que estaba previsto como un acto central para respaldar a los candidatos de La Libertad Avanza derivó en una jornada caótica, con cruces callejeros, reproches y un mandatario que debió abandonar la ciudad antes de lo previsto.