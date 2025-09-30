Río Grande fue sede de la 11ª edición del Torneo de Deporte Adaptado “Jaqueline Mayorga”

El evento reunió a casi 50 representantes de distintas instituciones de Tierra del Fuego, quienes compitieron en atletismo, natación y boccias. Las pruebas de natación se disputaron en el Natatorio Municipal “Eva Perón”, mientras que las de boccias tuvieron lugar en el Polideportivo Alejandro “Guata” Navarro, espacios que el Municipio pone a disposición para garantizar la práctica deportiva inclusiva.

El subsecretario de Deportes, Diego Radwanitzer, destacó el valor de este tipo de encuentros y subrayó que “es fundamental seguir trabajando junto a las instituciones de la provincia para consolidar políticas públicas que fomenten la inclusión, el deporte y la igualdad de oportunidades para todas y todos los vecinos”.

La competencia, que ya es un clásico en el calendario deportivo fueguino, volvió a poner en el centro la importancia de generar espacios de integración y participación plena para personas con discapacidad.