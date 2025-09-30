Río Grande fue sede de la 11ª edición del Torneo de Deporte Adaptado “Jaqueline Mayorga”

El Ejecutivo presentó el Presupuesto 2026 con foco en servicios, asistencia social e infraestructura
En medio de la incertidumbre económica nacional, el Ejecutivo municipal envió al Concejo Deliberante el proyecto de Presupuesto 2026, que asciende a 173 mil millones de pesos. La iniciativa prioriza la sostenibilidad de los servicios públicos, el fortalecimiento de la asistencia social y la ejecución de obras con fondos propios, tras la suspensión de transferencias nacionales para infraestructura desde diciembre de 2023.