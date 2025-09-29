Lechman: “Hay caminos que al cruzar se generan heridas difíciles de curar. No debemos avalar la violencia entre vecinos”

Las manifestaciones desarrolladas en el centro de la capital fueguina derivaron en momentos de tensión, con corridas, forcejeos y enfrentamientos entre vecinos. La situación obligó a suspender la actividad prevista y aceleró la salida de la comitiva oficial de la ciudad.

En ese contexto, el legislador Lechman publicó en sus redes sociales un mensaje en el que se refirió a lo sucedido:

“Hoy vimos imágenes muy tristes para la vida de los Fueguinos, las ideologías y la intolerancia llegaron a la agresión física! Hay caminos que al cruzarse generan heridas que después son difíciles de curar, no debemos avalar la violencia entre vecinos! Mi REPUDIO a los actos de violencia del pueblo contra el pueblo.”

La visita presidencial dejó como saldo un clima enrarecido y escenas de violencia que recorrieron las redes en cuestión de minutos. Para Lechman, lo ocurrido es una señal de alerta: cuando las diferencias ideológicas se convierten en agresiones físicas, las divisiones sociales se profundizan y las heridas tardan mucho más en cerrarse.