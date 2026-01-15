Martín Pérez cuestionó la quita de aranceles a celulares importados y advirtió por el impacto en la industria fueguina

“Vacaciones en el Parque” continúa este fin de semana con propuestas culturales, solidarias y recreativas para toda la familia
Impulsada por la gestión del intendente Martín Pérez y construida a partir del diálogo con emprendedores locales, la propuesta “Vacaciones en el Parque” continuará este fin de semana en Río Grande con una agenda que combina actividades culturales, acciones solidarias y espacios recreativos para todas las edades. El evento se consolida como un punto de encuentro durante el verano y como una herramienta de acompañamiento a la economía local.