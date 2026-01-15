Martín Pérez cuestionó la quita de aranceles a celulares importados y advirtió por el impacto en la industria fueguina

“Hoy no estamos discutiendo una hipótesis futura. Hoy entra en vigencia una decisión que golpea de lleno a nuestra capacidad productiva y pone en riesgo el trabajo de miles de familias fueguinas”, afirmó el jefe comunal. En ese sentido, sostuvo que habilitar la importación sin aranceles implica “desfinanciar a la industria nacional”.

Pérez remarcó que el entramado industrial fueguino es uno de los principales motores económicos de la provincia y que su desarrollo fue posible gracias a años de inversión en tecnología, infraestructura y formación de recursos humanos. “En Tierra del Fuego hay plantas industriales, hay conocimiento y hay trabajadores calificados. No se puede competir en igualdad de condiciones cuando el Estado decide favorecer productos importados por sobre lo que se produce en el país”, señaló.

El intendente también cuestionó el argumento oficial que vincula la medida con una supuesta baja en los precios de los celulares. “Desde Buenos Aires nos venden que esto es para bajar precios, pero ese argumento ya lo escuchamos y ya fracasó”, advirtió. Como antecedente, recordó la apertura de importaciones de notebooks durante el gobierno de Mauricio Macri: “Lo que pasó fue que los trabajadores perdieron su empleo y los precios no bajaron. Se destruyó producción local y el beneficio para la gente nunca llegó”.

Según Pérez, el impacto no se limita a las fábricas, sino que se extiende a toda la economía local. “Cuando se golpea la industria no sólo se pierden puestos de trabajo directos. Pierden los comerciantes porque cae el consumo, pierden los taxis y remises porque hay menos movimiento, pierden los servicios y los pequeños emprendedores. Es toda una cadena que se ve afectada”, enumeró.

Además, planteó que la decisión debe analizarse desde una mirada estratégica. “Tierra del Fuego no es una provincia más. Tiene un rol geopolítico clave y una industria que cumple una función estratégica para el país. Avanzar con arancel cero es retroceder en soberanía productiva”, sostuvo.

Por último, el intendente reiteró su pedido de revisión de la medida. “Es urgente defender el trabajo argentino, la producción nacional y un modelo industrial que garantice desarrollo para esta provincia. El daño ya empezó a hacerse efectivo”, concluyó.