La apuesta por atraer inversiones ya está en marcha: Pérez inició su agenda internacional

El intendente de Río Grande, Martín Pérez, inició este martes 9 de junio una agenda institucional en China, donde participará de la Liaoning International Sister Cities Trade Conference, un encuentro internacional que reúne a ciudades, empresas y autoridades de distintos países con el objetivo de promover vínculos económicos, comerciales y de cooperación.
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La misión se desarrollará hasta el 12 de junio en la provincia de Liaoning y contempla reuniones con empresas vinculadas a sectores estratégicos como energías renovables, electromovilidad, innovación tecnológica, alimentos, salud y turismo.

Según expresó el propio jefe comunal, la intención es "abrir nuevas puertas para la ciudad, generar contactos que permitan impulsar inversiones productivas y fortalecer las oportunidades de crecimiento económico y generación de empleo". La iniciativa se enmarca en una estrategia que el Municipio viene desarrollando desde hace meses para posicionar a Río Grande como un polo con potencial industrial y tecnológico capaz de atraer capitales externos.

Uno de los puntos destacados del viaje será la firma de un acuerdo de hermanamiento con la ciudad china de Benxi, un mecanismo de cooperación utilizado habitualmente para promover intercambios institucionales, culturales, educativos y comerciales entre ciudades de distintos países. El objetivo es generar proyectos conjuntos y profundizar los lazos de colaboración a largo plazo.

La misión se produce en un contexto económico complejo, marcado por la necesidad de diversificar la matriz productiva y generar nuevas fuentes de empleo. En ese escenario, el Municipio apuesta a ampliar su inserción internacional y explorar oportunidades concretas que permitan fortalecer el entramado económico local.

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