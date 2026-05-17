El Malbrán llega este lunes a Ushuaia y hará su primer operativo en el basural municipal por el brote de hantavirus del MV Hondius

El ANLIS-Malbrán, laboratorio nacional de referencia del Ministerio de Salud, llegará este lunes a Ushuaia para avanzar en la investigación por el brote de hantavirus vinculado al crucero MV Hondius. La comitiva técnica arribará a las 8 de la mañana, será recibida por personal de Epidemiología y luego se trasladará al basural municipal, donde ya fueron colocadas trampas para roedores. Allí tomarán muestras para determinar si hubo una exposición inicial al virus en la ciudad o si la hipótesis local queda descartada.
 
 
 
 
 
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En paralelo, el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, desmintió que exista una confirmación sobre un eventual origen local del brote y pidió prudencia hasta que finalicen los estudios técnicos. Desde el Municipio remarcaron que cualquier vinculación directa con la ciudad debe estar respaldada por evidencia científica.

El brote de hantavirus vinculado al crucero de expedición polar MV Hondius tendrá este lunes un capítulo clave en Ushuaia. Una comitiva técnica del ANLIS-Malbrán llegará a la capital fueguina a las 8 de la mañana para sumarse a la investigación sanitaria y avanzar en tareas de campo destinadas a determinar el posible origen de los contagios detectados en pasajeros y tripulantes del buque.

Según pudo saber este medio, el equipo será recibido por personal del área de Epidemiología del Ministerio de Salud de Tierra del Fuego. Primero serán trasladados al hotel para dejar sus pertenencias y luego se dirigirán al basural municipal, donde ya fueron colocadas tramperas para la captura de roedores.

La presencia del Malbrán en ese sector no implica, por ahora, una confirmación sobre el origen del brote. Se trata de una línea de trabajo dentro de una investigación epidemiológica más amplia, que busca establecer si existieron reservorios naturales del virus en zonas eventualmente vinculadas al recorrido de los casos.

En el lugar, los especialistas prevén revisar las trampas instaladas y, en caso de capturas, realizar toma de muestras y análisis preliminares en un puesto operativo montado en el propio predio. El objetivo es determinar si los roedores capturados presentan rastros compatibles con hantavirus Andes, la variante identificada en el brote.

La situación encendió una investigación sanitaria internacional luego de que se detectaran casos asociados al crucero de expedición polar. De acuerdo con los reportes sanitarios difundidos en los últimos días, el conglomerado registra casos confirmados, probables y fallecimientos vinculados a pasajeros y tripulantes que estuvieron a bordo del MV Hondius.

El buque había ingresado al puerto de Ushuaia el 16 de noviembre de 2025 y desde allí realizó viajes entre la capital fueguina, el sector antártico e islas del Atlántico Sur. Luego, el 1° de abril de 2026, zarpó nuevamente desde Ushuaia con destino a Georgias y Sandwich del Sur, Santa Elena y otros puntos del Atlántico Sur, según la información difundida por el Ministerio de Salud de Tierra del Fuego.

El punto central de la investigación sigue abierto: determinar dónde se produjo la exposición inicial al virus. El hantavirus puede transmitirse por contacto con secreciones, orina o excrementos de roedores infectados. En el caso del hantavirus Andes, además, existe la posibilidad de transmisión entre personas, aunque generalmente requiere contacto estrecho y prolongado.

Desde el Gobierno fueguino remarcaron que Tierra del Fuego no registra casos de hantavirus desde que la enfermedad fue incorporada a los eventos de notificación obligatoria en 1996. También señalaron que Santa Cruz no reporta casos desde hace siete años y que, durante la temporada 2025-2026, los casos notificados en la región sur se concentraron en Neuquén, Río Negro y Chubut.

En ese contexto, el intendente Walter Vuoto salió a despegar a Ushuaia de cualquier afirmación prematura sobre el origen del brote. Desde el Municipio sostienen que no hay elementos concluyentes que permitan atribuir el inicio de los contagios a la ciudad y que la investigación debe avanzar sin especulaciones políticas ni sanitarias que puedan afectar la imagen de la capital fueguina.

El dato no es menor. Si los análisis no encuentran evidencia compatible en territorio local, la hipótesis de un origen fueguino perderá fuerza. Pero si aparecen rastros del virus en reservorios naturales, Tierra del Fuego quedará incorporada a una discusión sanitaria de mayor alcance.

Por ahora, la única certeza es que el operativo comenzará este lunes en el basural municipal, con equipos nacionales y provinciales trabajando sobre una pregunta que todavía no tiene respuesta definitiva: si el origen del brote estuvo en Ushuaia, en otro punto del recorrido del crucero o dentro de una cadena de transmisión iniciada fuera de la provincia.

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