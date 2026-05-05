Ushuaia impulsa una campaña de salud mental sobre vínculos, violencia digital y autocuidado

La Municipalidad de Ushuaia llevará adelante la campaña de salud mental “Del algoritmo al encuentro”, una propuesta orientada a instituciones educativas que busca promover espacios de reflexión, prevención y fortalecimiento de vínculos frente al impacto de los entornos digitales en la vida cotidiana de las juventudes.

La iniciativa, impulsada por la Subsecretaría de Políticas Sanitarias y Derechos Humanos, se desarrollará del 18 al 29 de mayo en el CePLA El Palomar, con encuentros previstos de 10 a 12 y de 14 a 16 horas.

La campaña propone trabajar sobre el uso de entornos digitales, la salud mental, la violencia digital, los algoritmos, los vínculos y el autocuidado. Para ello, se realizarán talleres dinámicos y estaciones participativas destinadas a estudiantes, con herramientas orientadas al pensamiento crítico y a la prevención de situaciones de riesgo.

La propuesta también contempla mesas de trabajo para docentes, gabinetes y equipos institucionales, con el objetivo de fortalecer el abordaje dentro de las escuelas y brindar herramientas vinculadas a la práctica de emergencia psicológica.

La secretaria de la Mujer y Desarrollo Humano, Verónica Maestro, destacó la importancia de generar espacios de acompañamiento para las juventudes y las instituciones educativas.

“Generar estos espacios es fundamental para acompañar a las juventudes y a las instituciones con herramientas concretas que permitan pensar los vínculos, prevenir situaciones de riesgo y fortalecer redes de cuidado”, sostuvo.

Por su parte, la subsecretaria de Políticas Sanitarias y Derechos Humanos, Sabrina Marcucci, planteó la necesidad de abrir una discusión más amplia sobre el contexto en el que crecen adolescentes y jóvenes.

“Debemos como adultos preguntarnos qué sociedades estamos construyendo para que nuestros jóvenes y adolescentes se constituyan en contextos de tanta hostilidad y violencia digital y fragilidad en los vínculos”, señaló.

En esa línea, remarcó que el bienestar de las juventudes no puede recaer únicamente sobre las escuelas, sino que debe entenderse como una responsabilidad compartida.

“Debemos generar instancias de reflexión y no dejar señalada a la escuela como única responsable, sino entender que el bienestar de las juventudes es una construcción comunitaria que nos convoca a todos como Estado y sociedad”, afirmó.

Con esta campaña, el Municipio busca fortalecer las políticas de prevención y cuidado en salud mental, promoviendo herramientas concretas para que estudiantes, docentes e instituciones puedan abordar de manera integral los desafíos que atraviesan a las juventudes en los entornos digitales.