La Justicia Federal hizo observaciones formales al inicio de la causa por el Puerto de Ushuaia

ShelknamsurRío Grande 23/01/2026
De cara al ciclo lectivo 2026, el Instituto Universitario River Plate (IURP) presentó su propuesta académica en Río Grande, que incluye licenciaturas, diplomaturas y cursos vinculados al deporte, la educación y la gestión, en el marco del convenio vigente con el Municipio desde 2022.
ShelknamsurUshuaia26/01/2026
La Municipalidad de Ushuaia continúa ejecutando el Programa de Recuperación Vial a través de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública, con intervenciones sostenidas destinadas al mantenimiento y mejora de la trama urbana en distintos puntos estratégicos de la ciudad.
ShelknamsurUshuaia26/01/2026
La Municipalidad de Ushuaia informó que en los haberes correspondientes al mes de enero de 2026 se aplicó un incremento salarial del 4,96% para las trabajadoras y los trabajadores municipales, en cumplimiento de lo establecido en el Acta Paritaria N° 22422, ratificada mediante el Decreto Municipal N° 1949/2025.
ShelknamsurRío Grande 28/01/2026
Durante febrero, la Subsecretaría de Turismo del Municipio de Río Grande llevará adelante una serie de recorridos nocturnos por espacios históricos y culturales de la ciudad, una propuesta que busca invitar a vecinos y turistas a descubrir —o redescubrir— la historia local desde otra mirada, con inscripción previa y cupos limitados.
ShelknamsurUshuaia28/01/2026
Luego de las versiones y especulaciones que circularon en redes sociales tras el arribo de un avión oficial de Estados Unidos a Ushuaia, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) aclaró que la visita de una delegación bipartidista de congresistas estadounidenses se enmarcó exclusivamente en una agenda académica y científica, sin ningún componente político, estratégico ni geopolítico.
ShelknamsurPolítica28/01/2026
Buena parte de las objeciones a la intervención del Puerto de Ushuaia se construyeron sobre una idea difusa de soberanía provincial, como si el control federal fuese, en sí mismo, una anomalía institucional. Sin embargo, el artículo 21 de la Ley 24.093 plantea exactamente lo contrario: no concibe la descentralización portuaria como una cesión plena de poder, sino como un esquema de administración condicionada por responsabilidades que no admiten delegación.
ShelknamsurJudiciales 29/01/2026
La demanda presentada por el Gobierno de Tierra del Fuego contra la Agencia Nacional de Puertos y Navegación comenzó su trámite con una serie de observaciones formales por parte de la Justicia Federal. En su primer auto, el Juzgado Federal de Ushuaia resolvió no habilitar la feria judicial y estableció una serie de pasos previos antes de permitir que el expediente avance hacia el análisis de fondo.
ShelknamsurRío Grande 29/01/2026
A cuatro meses de su inauguración, el Centro Municipal de Bienestar para Personas Mayores “Papa Francisco” se afirma como uno de los espacios sociales más activos y convocantes de Río Grande, con una propuesta orientada a la participación, el acompañamiento integral y la promoción de una vejez activa y saludable.
ShelknamsurRío Grande 29/01/2026
En el marco de las políticas públicas impulsadas por la gestión del intendente Martín Perez, el Municipio de Río Grande invita a la comunidad a participar de una nueva edición de “Vacaciones en el Parque”, una propuesta que se desarrollará este fin de semana en el Parque de los 100 Años y que combina actividades culturales, recreativas y solidarias pensadas para compartir en familia durante la temporada de verano.
ShelknamsurUshuaia29/01/2026
Funcionarios de la Municipalidad de Ushuaia, encabezados por la jefa de Gabinete, Yesica Garay, mantuvieron un encuentro con representantes de los gremios con actuación en el ámbito municipal para analizar el impacto de la decisión adoptada por el Gobierno provincial de retener, sin instancia previa de diálogo, más de mil millones de pesos correspondientes a fondos de coparticipación que pertenecen a las tres ciudades de Tierra del Fuego. Una medida que, según se expuso, altera de manera directa el normal funcionamiento de los municipios y vuelve a poner en discusión el esquema de distribución de recursos en la provincia.