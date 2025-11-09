La Escuela Municipal de Acrotela presentó sus muestras anuales con dos obras que mezclaron técnica, escenografía y trabajo emocional

La primera obra estuvo a cargo del grupo infantil y juvenil. Bajo el nombre La estrella de Miku, se trabajó un eje que atravesó todo el proceso: el miedo. La profesora Elena San Martín explicó que el punto de partida fue una encuesta interna para conocer qué inquietaba a las alumnas. “Cada una escribió cuatro o cinco cosas a las que les tenían miedo, y la mayoría coincidió en la oscuridad y las arañas. A partir de eso decidimos orientar la muestra”, detalló.

El proyecto derivó en un trabajo conjunto con las familias. Ellas mismas crearon las arañas que se vieron en escena, piezas que acompañaron la ambientación general. “Hicieron trabajos hermosos, pero lo más importante fue ver cómo superaron sus miedos. Estaban ansiosas y muy emocionadas por mostrar lo que aprendieron y avanzaron durante el año”, señaló San Martín.

La jornada del viernes quedó reservada para adolescentes y adultas, que presentaron El dragón y la perla. Allí, la temática giró en torno a una leyenda de origen oriental que, con el tiempo, se transformó para enfocarse en valores, autoconocimiento y apreciación personal. La puesta estuvo atravesada por una selección musical específica y un armado escenográfico que sumó bordados, origamis y trabajos manuales realizados por las propias alumnas.

“Hubo muchísimo trabajo este año. No fue solo lo que se vio en las telas: se trabajó mucho en la escenografía, el audio, la música y cada detalle que acompañó la historia”, concluyó la profesora.