El deshielo y las lluvias recargaron los cauces: desborde del Buena Esperanza y operativo en marcha en Ushuaia

El episodio se desarrolló a lo largo de la tarde, cuando el cauce del Buena Esperanza superó su nivel habitual y avanzó sobre terrenos y algunas viviendas ubicadas en el sector. La salida de madre sorprendió por la velocidad del incremento del caudal, que combinó agua de lluvia, arrastre de sedimentos y el aporte del deshielo acelerado por el viento.

Desde las primeras horas, distintas áreas del Municipio trabajaron en el lugar con maquinaria y equipos operativos para encausar el agua, despejar barro acumulado y evitar nuevos ingresos en zonas habitadas. La Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) también intervino en la zona afectada, en coordinación con los equipos municipales.

El jefe de Gabinete, Sebastián Iriarte, destacó que la situación “exige un trabajo articulado entre todas las áreas municipales, los organismos provinciales y las fuerzas de emergencia para brindar una respuesta rápida y eficiente”, y señaló que el monitoreo será permanente mientras continúe la inestabilidad.

Las complicaciones no se limitaron al Buena Esperanza. En Yaganes —a la altura de la base donde cruza el río— y en la zona baja de Damiana Fique rumbo a Fuegia Basket, se registraron aumentos de caudal que obligaron a mantener equipos en terreno ante posibles desbordes. En todos esos puntos el Municipio sostiene un seguimiento constante para detectar cambios en el comportamiento del agua.

La secretaria de Planificación e Inversión Pública, Belén Borgna, remarcó que “todo el equipo técnico y operativo está desplegado, evaluando la evolución del fenómeno y priorizando la intervención y la asistencia a los vecinos y vecinas que lo necesiten”.