El deshielo y las lluvias recargaron los cauces: desborde del Buena Esperanza y operativo en marcha en Ushuaia

ShelknamsurUshuaia06/11/2025
La Municipalidad de Ushuaia lanzó una nueva edición de la Expo Ambiente, la 9ª consecutiva, en una jornada que reunió a instituciones, emprendimientos y actores locales comprometidos con la sostenibilidad. El evento, organizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, continuará este jueves 6 en el polideportivo Cochocho Vargas con actividades, charlas y espacios interactivos destinados a concientizar sobre el cuidado del ambiente.
ShelknamsurRío Grande 07/11/2025
En el marco de los 150 años de la llegada de los Salesianos a la Argentina, el Municipio de Río Grande organizó, junto a la Misión Salesiana, el Instituto Salesiano de Estudios Superiores Padre Miguel Bonuccelli (ISES), TotalEnergies, Wintershall Dea Argentina S.A. y Pan American Energy, una serie de actividades culturales y religiosas que tendrán lugar el sábado 8 y domingo 9 de noviembre en distintos puntos de la ciudad.
ShelknamsurRío Grande 07/11/2025
El Municipio de Río Grande avanza con un esquema de capacitaciones destinado a fortalecer la prevención y la seguridad en los distintos espacios de trabajo, a través de la Dirección de Higiene y Seguridad Laboral de la Secretaría de Gestión Ciudadana. Las jornadas se desarrollan en conjunto con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y alcanzan a empleados del Centro de Rehabilitación Mamá Margarita, centros de salud municipales, la Planta de Faena, plantas potabilizadoras, el Cementerio y el Parque de Deportes Urbanos, entre otros sectores.
ShelknamsurRío Grande 08/11/2025
El Municipio de Río Grande abre hoy la 5ª Expo Agroproductiva en la Misión Salesiana, un encuentro que se extenderá hasta mañana y que reúne charlas, capacitaciones, espectáculos, gastronomía y una fuerte presencia de emprendedores y agroproductores locales. El objetivo central es impulsar la Soberanía Alimentaria, promover el intercambio de saberes y poner en valor la producción fueguina.
ShelknamsurUshuaia08/11/2025
La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Cultura y Educación y la Jefatura de Gabinete, realizó la entrega de kits de mecatrónica en las Escuelas Experimentales municipales, en el marco de un programa conjunto con la Fundación Mirgor destinado a fortalecer la incorporación de tecnologías en el sistema educativo local.
Mariano LópezDe interés 08/11/2025
La temporada de visitas a Península Mitre quedó habilitada el 1° de noviembre y se extenderá hasta el 15 de abril de 2026. Para llegar al ingreso deben recorrerse cerca de 180 km desde Ushuaia hasta la Estancia Moat, y desde allí continúan travesías a pie de entre 70 y 110 km, según el itinerario, en un área sin señal ni servicios. Por eso se exige completar el Registro de Visitantes y seguir cuidados básicos: no hacer fuego, ingresar acompañados y llevar botiquín, GPS, tabla de mareas, víveres y equipo de comunicación.
ShelknamsurUshuaia09/11/2025
Las intensas precipitaciones y el deshielo generado por los fuertes vientos provocaron un aumento repentino en los caudales de varios arroyos de Ushuaia. El caso más crítico se dio en el Buena Esperanza, que se desbordó en la zona de la planta potabilizadora y obligó a un operativo inmediato para asistir a los vecinos afectados.
ShelknamsurRío Grande 09/11/2025
Ante el aumento de ofertas informales, el Municipio recordó los pasos básicos para comprar un terreno en regla y advirtió que la escritura pública es el único instrumento que transmite la propiedad.
ShelknamsurUshuaia09/11/2025
La Escuela Municipal de acrotela de Ushuaia cerró el año con dos funciones que colmaron la Casa de la Cultura y mostraron el avance de las distintas grupos a lo largo del ciclo. “La estrella de Miku” y “El dragón y la perla” fueron las propuestas elegidas para la muestra anual, desarrollada entre el jueves y el viernes.
ShelknamsurRío Grande 09/11/2025
Río Grande se alista para uno de los momentos más esperados del calendario local: la Fiesta Municipal del Encendido del Arbolito, que este año se realizará el próximo 7 de diciembre y volverá a reunir a miles de familias en el Parque de los 100 Años. La jornada incluirá shows locales, actividades especiales y la presentación del cantante cordobés Luck Ra, que llega para coronar la noche.