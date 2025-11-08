Ushuaia incorporó kits de mecatrónica en Escuelas Experimentales con un programa de capacitación que alcanza a docentes y estudiantes

La iniciativa forma parte de un plan de capacitación que busca integrar contenidos STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) en el recorrido escolar. Según informó la Fundación Mirgor, el proyecto apunta a capacitar a mil docentes en 50 escuelas de todo el país, impactando en más de mil estudiantes. Los kits incluyen componentes de mecánica, electrónica y codificación, además de herramientas para desarrollar proyectos vinculados con robótica, automatización y diseño de soluciones tecnológicas.

Durante la recorrida, ambas partes firmaron un convenio de cooperación que permitirá avanzar con actividades conjuntas para fortalecer la formación en tecnologías educativas dentro de las Escuelas Experimentales de Ushuaia.

El jefe de Gabinete, Sebastián Iriarte, subrayó “la articulación público-privada para incorporar nuevas tecnologías, capacitando a los docentes en su implementación con el objetivo de despertar vocaciones científicas desde la primaria”.

En la misma línea, la secretaria de Cultura y Educación, Belén Molina, remarcó que este trabajo “forma parte de una decisión política del intendente Walter Vuoto de impulsar un plan de modernización en el Municipio, que busca sumar nuevos conocimientos al plan de estudios y brindar a chicos, chicas y adolescentes herramientas para adaptarse a las tecnologías de manera integral”.

Desde la Fundación Mirgor, su directora Soledad Bertona destacó que “hoy nos encontramos en la Escuela Experimental Las Lengas haciendo entrega de kits de mecatrónica y herramientas para acompañar el aprendizaje de chicos y chicas. Los docentes ya vienen participando de las instancias de capacitación en el marco de un programa que alcanzará a 1.000 estudiantes de nivel primario en todo el país”.

La iniciativa consolida un esquema de cooperación que apunta a ampliar el acceso a tecnologías educativas, acompañar a los equipos docentes y promover el desarrollo de competencias vinculadas al nuevo paradigma científico-tecnológico.