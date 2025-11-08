Península Mitre es uno de los pocos lugares donde la naturaleza todavía manda, y el ser humano no tiene otra opción que adaptarse

Península Mitre no es un destino más: es un territorio que obliga a recuperar una forma de viajar que parece olvidada. Lejos de los servicios, lejos de la señal, lejos de cualquier garantía inmediata, quien decide ingresar sabe que se enfrenta a un espacio donde la naturaleza dicta las condiciones y donde cada decisión individual tiene un peso real.

La temporada quedó habilitada el 1° de noviembre y se extenderá hasta el 15 de abril de 2026. Ese período, que cada año convoca a senderistas, aventureros y estudiosos, empieza siempre con la misma advertencia: para llegar al ingreso principal deben recorrerse aproximadamente 180 kilómetros desde Ushuaia, combinando la Ruta Nacional 3 y la Ruta Provincial J hasta la Estancia Moat. Desde allí el camino deja de ser ruta y se transforma en travesía: entre 70 y 110 kilómetros más a pie, según el destino elegido dentro del área.

En este contexto, completar el Registro de Visitantes no es un trámite burocrático: es una herramienta mínima —casi la única— para conocer quién ingresa, por dónde avanza y qué ruta declaró. No hay asistentes, no hay controles permanentes y no hay posibilidad de rescates rápidos. El registro permite orientar a los equipos ante cualquier emergencia y, sobre todo, evita búsquedas a ciegas en un territorio donde el clima, la marea y la distancia pueden jugar en contra en cuestión de minutos.

Las recomendaciones, que algunos miran con liviandad, son en realidad reglas básicas de supervivencia: no hacer fuego, ingresar acompañados, llevar botiquín, GPS, tabla de mareas actualizada, víveres suficientes, equipo de comunicación y un calentador a gas homologado. En Península Mitre, cada uno de esos elementos responde a un riesgo concreto: incendios en turberas, desorientación por niebla o viento, ascenso abrupto de las mareas, temperaturas extremas y la imposibilidad de pedir ayuda por medios convencionales.

Península Mitre sigue siendo uno de los pocos lugares del país donde el paisaje se mantiene casi intacto. No porque esté aislado del mundo, sino porque, hasta ahora, quienes lo recorren entendieron que no se trata de un terreno para turistas desprevenidos. Es un ecosistema frágil, remoto, vulnerable, y su conservación depende tanto del Estado como de la responsabilidad de cada visitante.

Para más información y acceder a los formularios de ingreso-egreso, y registros para operadores o particulares, ingresar a:

https://prodyambiente.tierradelfuego.gob.ar/ingreso-al-area-natural-protegida-peninsula-mitre/