Río Grande lanza la 5ª Expo Agroproductiva con dos días de actividades, capacitaciones y propuestas para toda la familia

La agenda de este sábado arranca de 14 a 15 horas con la charla “Métodos eficientes para obtener compost y bocashi”, a cargo de Susana Aresi (INTA).

De 15 a 16, Jonathan Gómez (Hidro Grande) ofrecerá “Introducción a la Hidroponía”.

Más tarde, de 16 a 17, se desarrollará “Emprender desde el Sur: Herramientas para el crecimiento emprendedor”.

A las 17, las infancias tendrán su espacio con “Cultivando infancias”, un taller lúdico sobre huertas guiado por Sergio Astorga.

El cierre del sábado será de 18 a 19 con “Soberanía Alimentaria en Casa”, dictada por Heraldo Rivadero, en el marco del programa municipal de plantines.

El domingo la actividad comienza a las 14 horas con “Introducción al cannabis medicinal”, a cargo de la Federación Cannabis de la UTN.

A las 15, vuelve “Cultivando infancias”; a las 16, una nueva edición de “Introducción a la Hidroponía”; y a las 17, otra instancia de “Soberanía Alimentaria en Casa”.

El cierre será de 18 a 19 horas, con la charla “Aprendizajes de la Agricultura Fueguina”, brindada por Franco Guereta (Frutillas Fueguinas).

Además de las actividades formativas, el predio contará con espectáculos culturales, jineteadas, cordero al palo en el campo de doma, y un amplio corredor de stands productivos y gastronómicos que reflejan la identidad y el trabajo de la comunidad riograndense.

Con esta nueva edición, el Municipio reafirma su compromiso con la construcción de espacios que fortalezcan el encuentro entre vecinos, la capacitación y el crecimiento del entramado emprendedor y agroproductivo de la ciudad.