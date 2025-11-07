Río Grande celebrará los 150 años de la llegada de los Salesianos al país con misas, música y actividades culturales

La conmemoración abrirá con la Misa Central, prevista para el sábado a las 15 en el atrio del Santuario de María Auxiliadora de la Misión Salesiana. Luego, la Orquesta Municipal Kayén presentará un repertorio especial en el marco de la Misa Criolla, acompañada por el Coro Kaupén (ISES), el Grupo Coreográfico Atahualpa y el Ballet Flor de Ceibo, en un homenaje que combinará música y danza para destacar la obra salesiana en el país.

Ese mismo día, a las 16, se ofrecerá la presentación completa de la Misa Criolla, con interpretaciones a cargo de artistas locales que aportarán una mirada contemporánea a esta pieza emblemática del folclore religioso argentino.

El domingo 9, la conmemoración continuará en el Templo Don Bosco, ubicado en Fagnano y Alberdi, donde a las 18 se llevará adelante una nueva ejecución musical de la Misa Criolla, centrada en las interpretaciones vocales e instrumentales.

Con este programa, el Municipio de Río Grande busca acompañar una fecha simbólica para la comunidad salesiana y destacar su legado en la educación, la cultura y la vida cotidiana de los vecinos, reafirmando la identidad histórica de la ciudad en torno a una obra que marcó generaciones.