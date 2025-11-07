La Municipalidad de Ushuaia destacó el 204° aniversario de la Policía Federal

Durante el acto, Becerra puso en valor la trayectoria de la institución y resaltó la “profunda vocación de servicio a la Nación de la Policía Federal, optimizando la prevención del delito y las tareas de investigación en todo el territorio argentino”.

El funcionario también transmitió al comisario Dante Bondi el saludo del intendente Walter Vuoto, acompañado del reconocimiento “a la labor diaria de cada hombre y mujer de la fuerza”, enfatizando el rol central que cumplen en materia de seguridad.

Becerra sostuvo que el Municipio mantiene un trabajo coordinado con los organismos de seguridad y reafirmó la voluntad de sostener ese vínculo: “Desde Ushuaia renovamos el compromiso de colaboración interinstitucional en beneficio de la seguridad y del bienestar de nuestros vecinos y vecinas”.