Productos fueguinos llegan por primera vez a un crucero antártico y marcan un hito para la soberanía alimentaria

ShelknamsurRío Grande 02/11/2025
Con la mira puesta en garantizar una celebración ordenada y sin sobresaltos, el Municipio de Río Grande reunió a todas las fuerzas que intervendrán en el operativo previsto para las cuatro noches de la Serenata Estudiantil 2025, que comenzará el próximo 3 de noviembre en el Cono de Sombra. La coordinación apunta a anticipar escenarios y reforzar un esquema integral de prevención destinado a los jóvenes que participarán del tradicional encuentro.
ShelknamsurRío Grande 02/11/2025
Con la llegada de la temporada primavera–verano, el Municipio de Río Grande profundizó los trabajos de pintura, limpieza, parquizado y recuperación de espacios públicos en distintos puntos de la ciudad. El objetivo es reforzar el entorno urbano que las vecinas y los vecinos utilizan durante todo el año y consolidar una imagen ordenada, cuidada y con mayor sentido de pertenencia.
ShelknamsurRío Grande 03/11/2025
Con el lema “Cuidarse también es cosa de hombres”, el Municipio de Río Grande relanza, por segundo año consecutivo, su programa de prevención del cáncer de próstata. La iniciativa, que comenzará el 17 de noviembre, está dirigida a hombres y diversidades desde los 45 años, tengan o no obra social, y apunta a reforzar el diagnóstico temprano de una enfermedad que suele avanzar en silencio.
ShelknamsurUshuaia03/11/2025
El Polo Deportivo Héroes de Malvinas fue escenario de una verdadera fiesta este fin de semana, con el desarrollo del torneo “Aniversario de Ushuaia”, cuarta fecha del Circuito Patagónico Austral de Natación, que reunió a más de 150 nadadores de distintas ciudades de la región y de Chile.
ShelknamsurMundo03/11/2025
La historia de Dante Bettiga, un joven fueguino de 23 años que viajó a Rusia para estudiar idiomas y terminó incorporado a las fuerzas militares en plena guerra contra Ucrania, generó profunda preocupación en Tierra del Fuego y derivó en un reclamo desesperado de su familia.
ShelknamsurDe interés 03/11/2025
La madrugada volvió a mostrar la cara más dura del clima fueguino. Una intensa nevada en la zona alta de la Ruta Nacional N.º 3 obligó a las autoridades provinciales a exigir neumáticos de invierno para todos los vehículos que circulen entre Ushuaia y Lago Escondido. La decisión se tomó tras constatar acumulación de nieve, sectores con niebla y una calzada resbaladiza producto del brusco descenso de temperatura.
Mariano LópezLegislatura 03/11/2025
El oficialismo PJ–FORJA resolvió iniciar este martes el debate del Presupuesto Provincial 2026 directamente en la Comisión Nº 2 pese a que el proyecto no tiene estado parlamentario, un paso esencial del proceso legislativo. Con un gasto previsto de $2,28 billones y recursos estimados en $2,23 billones, la decisión roza lo inconstitucional, porque habilitar el tratamiento sin estado parlamentario permite que cualquier proyecto avance sin el control formal que exige la Constitución y el reglamento interno.
Mariano LópezPolítica04/11/2025
La ministra de Obras Públicas, Gabriela Castillo, sostuvo que “planificar el crecimiento urbano con equidad es el desafío de todas las gestiones”. Lo dijo durante un panel universitario sobre gobernanza urbana. El mensaje buscó instalar la idea de una política sostenida en el tiempo, pero omitió un dato imposible de pasar por alto: los barrios informales siguen expandiéndose a un ritmo que el Estado no logra acompañar.
ShelknamsurUshuaia04/11/2025
Con el equivalente a un mes de lluvia acumulado en apenas 48 horas, Ushuaia atraviesa uno de los temporales más fuertes de la temporada. El COE municipal se reunió de urgencia y puso en marcha un operativo que ya involucra a más de cien trabajadores y treinta vehículos para asistir a los barrios más afectados y mitigar el impacto del agua en viviendas y calles.
Mariano LópezDe interés 04/11/2025
Un parto en Tolhuin es noticia. Y eso incomoda: hablamos de una localidad con 53 años que todavía celebra como logro lo que debería ser rutina. Que un nacimiento se presente como avance revela la carencia. Histórico no es el parto; histórico sería que Tolhuin tuviera un hospital y no un módulo de pandemia. Desde 1972, las familias recorren la Ruta 3 para parir en Ushuaia o Río Grande. No por elección: por abandono. Y en 2025, la ruta sigue siendo la verdadera “guardia obstétrica” de la ciudad.