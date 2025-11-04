Productos fueguinos llegan por primera vez a un crucero antártico y marcan un hito para la soberanía alimentaria

Los productos de RGA Alimentos dieron un paso histórico: por primera vez fueron comercializados a un crucero de turismo antártico, en el marco de un acuerdo con Carnicerías Trelew que permitió que alimentos elaborados en Río Grande lleguen directamente al continente blanco.

Río Grande 04/11/2025ShelknamsurShelknamsur
En este primer envío se despacharon 100 kilos de pollos, un volumen que inaugura una operatoria que continuará en los próximos meses. La proyección es ambiciosa: abastecer a más embarcaciones antárticas y consolidar la presencia de productos fueguinos en todo el territorio de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

La iniciativa representa un nuevo paso en la consolidación de la producción local. Al mismo tiempo, subraya la relevancia del trabajo coordinado entre el sector público y el sector privado, que permite ampliar mercados, fortalecer cadenas de valor y posicionar a Río Grande como un polo alimentario en crecimiento.

El presidente de Río Grande Activa, Juan Pablo Deluca, celebró este avance con un fuerte mensaje:
“Nos llena de orgullo que por primera vez en la historia los productos RGA lleguen al punto más austral de nuestra provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”.

Y remarcó: “Llegar con nuestro producto netamente fueguino a nuestra Antártida es ejercer soberanía”.

 

