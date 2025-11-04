Productos fueguinos llegan por primera vez a un crucero antártico y marcan un hito para la soberanía alimentaria

En este primer envío se despacharon 100 kilos de pollos, un volumen que inaugura una operatoria que continuará en los próximos meses. La proyección es ambiciosa: abastecer a más embarcaciones antárticas y consolidar la presencia de productos fueguinos en todo el territorio de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

La iniciativa representa un nuevo paso en la consolidación de la producción local. Al mismo tiempo, subraya la relevancia del trabajo coordinado entre el sector público y el sector privado, que permite ampliar mercados, fortalecer cadenas de valor y posicionar a Río Grande como un polo alimentario en crecimiento.

El presidente de Río Grande Activa, Juan Pablo Deluca, celebró este avance con un fuerte mensaje:

“Nos llena de orgullo que por primera vez en la historia los productos RGA lleguen al punto más austral de nuestra provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”.

Y remarcó: “Llegar con nuestro producto netamente fueguino a nuestra Antártida es ejercer soberanía”.





