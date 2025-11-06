Río Grande refuerza la capacitación en seguridad laboral y suma nuevas instancias de formación para trabajadores municipales

En línea con una agenda que busca fortalecer la prevención en los ámbitos de trabajo, el Municipio de Río Grande avanzó esta semana con una serie de capacitaciones destinadas a equipos de diversas áreas operativas. Las jornadas, coordinadas por la Dirección de Higiene y Seguridad Laboral de la Secretaría de Gestión Ciudadana, se realizan en articulación con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

Los encuentros alcanzan a trabajadores del Centro de Rehabilitación Mamá Margarita, centros de salud municipales, la Planta de Faena, plantas potabilizadoras, el Cementerio, el Parque de Deportes Urbanos y otros sectores que integran la estructura operativa local. El objetivo es consolidar una formación continua que mejore la respuesta frente a emergencias y reduzca riesgos en la actividad diaria.

En cada instancia se abordan contenidos vinculados al uso de extintores, identificación de tipos de fuego y procedimientos adecuados ante un principio de incendio. También se repasan riesgos habituales en el puesto de trabajo —atrapamientos, cortes, caídas, riesgo eléctrico, quemaduras, exposición a radiaciones y enfermedades laborales— y se trabaja en la planificación frente a situaciones críticas mediante planes de emergencia, simulacros y definición de roles.

Desde el Municipio remarcan que estas capacitaciones permiten fortalecer la cultura de prevención en el ámbito laboral y garantizan el cumplimiento de los lineamientos de la SRT en materia de seguridad y salud.

Con este esquema de formación permanente, la administración municipal ratifica su compromiso con el cuidado de sus equipos, promoviendo espacios de trabajo más seguros y mejores condiciones para las tareas diarias.

