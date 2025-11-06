Río Grande refuerza la capacitación en seguridad laboral y suma nuevas instancias de formación para trabajadores municipales

Los encuentros alcanzan a trabajadores del Centro de Rehabilitación Mamá Margarita, centros de salud municipales, la Planta de Faena, plantas potabilizadoras, el Cementerio, el Parque de Deportes Urbanos y otros sectores que integran la estructura operativa local. El objetivo es consolidar una formación continua que mejore la respuesta frente a emergencias y reduzca riesgos en la actividad diaria.

En cada instancia se abordan contenidos vinculados al uso de extintores, identificación de tipos de fuego y procedimientos adecuados ante un principio de incendio. También se repasan riesgos habituales en el puesto de trabajo —atrapamientos, cortes, caídas, riesgo eléctrico, quemaduras, exposición a radiaciones y enfermedades laborales— y se trabaja en la planificación frente a situaciones críticas mediante planes de emergencia, simulacros y definición de roles.

Desde el Municipio remarcan que estas capacitaciones permiten fortalecer la cultura de prevención en el ámbito laboral y garantizan el cumplimiento de los lineamientos de la SRT en materia de seguridad y salud.

Con este esquema de formación permanente, la administración municipal ratifica su compromiso con el cuidado de sus equipos, promoviendo espacios de trabajo más seguros y mejores condiciones para las tareas diarias.