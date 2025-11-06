Ushuaia abrió la 9ª Expo Ambiente y apuesta a reforzar la educación ambiental y la sostenibilidad

La apertura contó con la presencia de la viceintendenta Gabriela Muñiz Siccardi, legisladores, concejales y funcionarios municipales. Allí, el secretario de Medio Ambiente, David Ferreyra, destacó el rol del encuentro y remarcó que “es fundamental visibilizar, a través de esta Expo, la importancia del cuidado del medio ambiente y darnos cuenta de que el cambio climático es real, más allá de que algunos pretendan reducirlo a una discusión meramente económica”.

Ferreyra subrayó que Ushuaia posee “un mapa de actores muy importante” que viene impulsando proyectos sustentables desde distintos ámbitos. Entre los participantes se destacan la UNTDF, colegios secundarios, el Jardín Dulce de Leche, la Secretaría de Ambiente provincial, Agrotécnica Fueguina, ecoemprendedores y empresas privadas dedicadas a iniciativas ambientales.

El funcionario explicó que el objetivo central es generar conciencia sobre el uso de nuevas energías, la gestión responsable de residuos, la protección de reservas y turbales, y la promoción del transporte sostenible. “Todo eso contribuye de manera directa a mitigar el cambio climático”, afirmó.

También resaltó la participación del sistema educativo y planteó que “la concientización es más efectiva en niños y adolescentes que en quienes somos un poco más grandes”, en referencia al rol clave de las instituciones formativas en la construcción de hábitos sostenibles.

De cara a los próximos años, Ferreyra confirmó que la Expo tendrá continuidad y que el Municipio evaluará mejoras una vez que finalice la presente edición. Además, anticipó que la Secretaría profundizará el trabajo vinculado a la soberanía alimentaria y al acompañamiento de emprendedores del sector. “Es clave amalgamar a todos estos actores para entender que la concientización es necesaria y colectiva”, sostuvo.