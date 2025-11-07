Operativo nocturno en el centro de Ushuaia: retuvieron cuatro motos por falta de documentación

Lo más visto

Productos fueguinos llegan por primera vez a un crucero antártico y marcan un hito para la soberanía alimentaria Shelknamsur Río Grande 04/11/2025 Los productos de RGA Alimentos dieron un paso histórico: por primera vez fueron comercializados a un crucero de turismo antártico, en el marco de un acuerdo con Carnicerías Trelew que permitió que alimentos elaborados en Río Grande lleguen directamente al continente blanco.

Río Grande refuerza la capacitación en seguridad laboral y suma nuevas instancias de formación para trabajadores municipales Shelknamsur Río Grande 06/11/2025 En línea con una agenda que busca fortalecer la prevención en los ámbitos de trabajo, el Municipio de Río Grande avanzó esta semana con una serie de capacitaciones destinadas a equipos de diversas áreas operativas. Las jornadas, coordinadas por la Dirección de Higiene y Seguridad Laboral de la Secretaría de Gestión Ciudadana, se realizan en articulación con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

Ushuaia refuerza las castraciones gratuitas y busca afianzar la tenencia responsable Shelknamsur Ushuaia 06/11/2025 La Dirección de Zoonosis, dependiente de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, mantiene activo el programa municipal de castraciones gratuitas para perros y gatos, una estrategia que apunta a reducir la reproducción descontrolada y a mejorar la convivencia en los barrios.

Ushuaia acelera el plan de recuperación vial y avanza en múltiples frentes antes del verano Shelknamsur Ushuaia 06/11/2025 En el marco del programa de recuperación vial que impulsa la Municipalidad de Ushuaia, cuadrillas de Bacheo y Servicios Públicos mantienen un despliegue constante en distintos puntos de la ciudad para mejorar la transitabilidad y reforzar la seguridad vial.

Ushuaia abrió la 9ª Expo Ambiente y apuesta a reforzar la educación ambiental y la sostenibilidad Shelknamsur Ushuaia 06/11/2025 La Municipalidad de Ushuaia lanzó una nueva edición de la Expo Ambiente, la 9ª consecutiva, en una jornada que reunió a instituciones, emprendimientos y actores locales comprometidos con la sostenibilidad. El evento, organizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, continuará este jueves 6 en el polideportivo Cochocho Vargas con actividades, charlas y espacios interactivos destinados a concientizar sobre el cuidado del ambiente.

Operativo nocturno en el centro de Ushuaia: retuvieron cuatro motos por falta de documentación Shelknamsur Ushuaia 07/11/2025 La Municipalidad de Ushuaia realizó un operativo nocturno de control de motovehículos en plena calle San Martín, un punto clave de la circulación céntrica. El procedimiento se llevó adelante en coordinación con la Policía de Tierra del Fuego y tuvo como eje verificar el cumplimiento de las normas básicas de tránsito.

Río Grande celebrará los 150 años de la llegada de los Salesianos al país con misas, música y actividades culturales Shelknamsur Río Grande 07/11/2025 En el marco de los 150 años de la llegada de los Salesianos a la Argentina, el Municipio de Río Grande organizó, junto a la Misión Salesiana, el Instituto Salesiano de Estudios Superiores Padre Miguel Bonuccelli (ISES), TotalEnergies, Wintershall Dea Argentina S.A. y Pan American Energy, una serie de actividades culturales y religiosas que tendrán lugar el sábado 8 y domingo 9 de noviembre en distintos puntos de la ciudad.

La Municipalidad de Ushuaia destacó el 204° aniversario de la Policía Federal Shelknamsur Ushuaia 07/11/2025 El secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política de la Municipalidad de Ushuaia, Omar Becerra, participó del acto conmemorativo por el 204° aniversario de la Policía Federal Argentina, en representación del Ejecutivo municipal. La ceremonia reunió a la vicegobernadora Mónica Urquiza, integrantes del Poder Judicial, de la Legislatura, del Concejo Deliberante, representantes de las fuerzas armadas y de seguridad, además de miembros del Centro de Excombatientes de Malvinas en Ushuaia.

Río Grande suma una réplica del histórico Barquito Azul al playón del Parque de los 100 Años Shelknamsur Río Grande 07/11/2025 En la antesala del cuarto aniversario del Parque de los 100 Años, el Municipio avanza con la instalación de un nuevo juego infantil inspirado en el emblemático Barquito Azul, un símbolo cargado de identidad para generaciones de riograndenses. La estructura contará con un área de seguridad con piso in situ para garantizar mayor protección a las niñas y niños que lo utilicen.