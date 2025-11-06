Ushuaia refuerza las castraciones gratuitas y busca afianzar la tenencia responsable

Desde el área subrayaron que la intervención temprana no solo mejora la calidad de vida de los animales, sino que también disminuye los abandonos y ayuda a construir entornos más seguros y saludables. “La castración es un acto de responsabilidad y una herramienta central para una ciudad ordenada”, remarcaron.

Las cirugías se realizan en la sede de Vito Dumas 220, de lunes a viernes, entre las 7 y las 19. Para solicitar turnos o acceder a más información, los vecinos pueden comunicarse al 2901 422377, al WhatsApp 2901 608089 o enviar un correo a [email protected].

Desde la Secretaría reiteraron que este tipo de acciones forma parte de las políticas públicas destinadas a consolidar una comunidad comprometida con el bienestar animal y con prácticas de tenencia responsable que impacten positivamente en toda la ciudad.