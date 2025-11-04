La Corte Suprema abrió el reclamo de Jorge Lechman en medio del avance oficialista sobre la reforma constitucional

En un pronunciamiento que marca un nuevo capítulo en la discusión institucional, ingresó hoy a la Corte Suprema de Justicia de la Nación el recurso de queja presentado por el legislador Jorge Andrés Lechman (SF) contra el proceso de reforma constitucional que impulsa el Ejecutivo provincial. Con este ingreso, el expediente ya está en el máximo tribunal del país, que inicia ahora la etapa de análisis preliminar: una instancia reservada para evaluar la admisibilidad del planteo, con un plazo abierto e indeterminado, como ocurre en todos los recursos de queja.

La presentación se oficializa en un momento especialmente sensible: mientras el Gobierno insiste en hablar de “modernización institucional”, el costo estimado supera los 5 mil millones de pesos y, en las consultas previas, el 70% de la ciudadanía manifestó su rechazo. Ese contraste entre discurso y realidad terminó de trasladar la polémica hacia el plano judicial.

El oficialismo buscó durante semanas minimizar la disputa, pero la llegada del caso al máximo tribunal modifica el escenario. Para Lechman, el avance reformista carece de consensos básicos y se funda en una interpretación sobredimensionada de las facultades provinciales. Lo que se presenta como una urgencia institucional, sostiene, colisiona con principios republicanos elementales y con límites propios del federalismo argentino.

Con el expediente ya bajo análisis de la Corte, comienza una fase clave: el tribunal evaluará los fundamentos iniciales y definirá si el caso continúa su curso o si corresponde su rechazo. Hasta entonces, la discusión sobre la reforma constitucional queda formalmente dentro del ámbito de decisión más alto del país.

