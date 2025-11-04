Tras dos días de precipitaciones históricas, el Municipio despliega un operativo en toda la ciudad

Con el equivalente a un mes de lluvia acumulado en apenas 48 horas, Ushuaia atraviesa uno de los temporales más fuertes de la temporada. El COE municipal se reunió de urgencia y puso en marcha un operativo que ya involucra a más de cien trabajadores y treinta vehículos para asistir a los barrios más afectados y mitigar el impacto del agua en viviendas y calles.

La Municipalidad de Ushuaia informó que, ante el volumen excepcional de agua caído entre el fin de semana y el lunes, se activó un esquema especial de intervención en toda la ciudad. El COE municipal se reunió para coordinar acciones inmediatas en los sectores donde la lluvia generó anegamientos y dificultades de circulación.

Más de 100 trabajadores y trabajadoras de distintas áreas municipales están desplegados desde las primeras horas, apoyados por 30 vehículos que recorren los puntos críticos. Las tareas incluyen drenaje, despeje de pluviales, asistencia directa a vecinos y derivación de casos a los equipos técnicos correspondientes.

La secretaria de Planificación e Inversión Pública, Belén Borgna, explicó que la cantidad de agua caída en tan poco tiempo superó la capacidad de los pluviales, aunque destacó que las acciones preventivas realizadas entre agosto y octubre evitaron “una situación mucho más seria”.

Durante el fin de semana y la mañana del lunes, la Dirección de Defensa Civil recibió 150 llamados de vecinos por anegamientos, filtraciones y pedidos de ayuda en diferentes barrios. En cada caso se realizó una derivación inmediata a Servicios Públicos, cuadrillas de emergencia o equipos cloacales, según la urgencia.

El Municipio confirmó que mantendrá las guardias reforzadas mientras continúe el alerta meteorológica. Según los reportes del Servicio Meteorológico Nacional, se prevén nuevos episodios de lluvias intensas hacia el próximo fin de semana, por lo que las áreas operativas permanecerán en seguimiento permanente.

Además, se solicitó a los vecinos informarse a través de los canales oficiales y colaborar evitando dejar residuos, restos de poda u objetos en la vía pública. Desde el Ejecutivo remarcaron que este tipo de materiales suele obstruir los pluviales y complicar el trabajo de drenaje en plena contingencia.

El operativo seguirá activo durante toda la semana, con equipos distribuidos en los distintos barrios y monitoreo constante de la red pluvial ante la continuidad del temporal.

