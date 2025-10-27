RGA Alimentos mantiene su oferta accesible en el Paseo Canto del Viento

El Municipio de Río Grande informó que el punto de venta de RGA Alimentos, ubicado en el Paseo Canto del Viento (Fagnano 650), continúa atendiendo con normalidad y ofreciendo productos frescos a precios competitivos para las familias riograndenses.

Según se indicó, el local municipal abre de martes a sábado, de 10 a 20 horas, y los domingos de 10 a 13, manteniendo una franja horaria amplia para facilitar el acceso de los vecinos.

En la góndola, los consumidores encuentran pollo fresco, carne porcina, huevos agroecológicos, pescados y productos del mar, todos bajo el sello de RGA Alimentos, una marca que se consolidó como alternativa local para garantizar alimentos de calidad y con trazabilidad territorial.

