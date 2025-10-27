RGA Alimentos mantiene su oferta accesible en el Paseo Canto del Viento

Lo más visto

“Una elección crítica”: Kicillof pide diálogo a Milei y el mensaje repercute en Tierra del Fuego Shelknamsur Nacionales 26/10/2025 El gobernador bonaerense Axel Kicillof calificó a la jornada electoral como “una elección crítica” para definir el rumbo del país y volvió a insistir en la necesidad de diálogo con el Gobierno nacional. “Tienen mi teléfono en la Rosada, úsenlo”, lanzó desde La Plata, en una frase que ya comienza a rebotar en los círculos políticos del interior, incluida Tierra del Fuego.

El gobierno de Melella recibe un duro castigo en las urnas tras años de mala gestión y desgaste político Shelknamsur Política 26/10/2025 Lechman: “El pueblo fueguino castigó en las urnas la mala gestión del Gobierno provincial”. El primer mensaje político tras la confirmación de la tendencia electoral en Tierra del Fuego llegó desde la Legislatura. El legislador Jorge Lechman afirmó que el resultado expresa un castigo directo del pueblo fueguino a la mala gestión del Gobierno provincial, que —según señaló— abandonó la salud, la educación y se concentró en perseguir opositores y jueces mientras insistía con una reforma constitucional ajena a las necesidades reales de la gente.

Tierra del Fuego renovó su representación nacional con triunfo libertario Shelknamsur Nacionales 26/10/2025 La Libertad Avanza en Tierra del Fuego obtuvo una victoria contundente en las elecciones de este domingo. Agustín Coto y Belén Monte de Oca serán los nuevos Senadores Nacionales, mientras que Miguel Rodríguez se incorporará a la Cámara de Diputados, consolidando así una representación plena del espacio libertario en el Congreso.

Pérez y Díaz llaman a una autocrítica del campo popular tras las elecciones Shelknamsur Nacionales 26/10/2025 El espacio “Defendamos Tierra del Fuego” obtuvo alrededor del 20% de los votos y busca posicionarse como alternativa en la provincia. Plantean revisar estrategias y reforzar el trabajo territorial ante el avance del modelo “anti-Estado”.

Vuoto pidió autocrítica interna y cuestionó la falta de unidad en el peronismo fueguino Shelknamsur Ushuaia 26/10/2025 El intendente de Ushuaia y presidente del Partido Justicialista de Tierra del Fuego, Walter Vuoto, realizó un análisis de los resultados electorales del domingo, donde el peronismo sostuvo dos de las tres bancas que ponía en juego en el Congreso. Agradeció a la militancia y destacó el gesto político de Carolina Yutrovic por acompañar la lista que terminó representando al oficialismo provincial.

Vuoto: “El peronismo nació en la resistencia y en las malas es cuando más fuertes tenemos que ser” Shelknamsur Política 26/10/2025 El intendente de Ushuaia y presidente del PJ de Tierra del Fuego AeIAS, Walter Vuoto, encabezó el encuentro partidario tras conocerse los resultados de las elecciones legislativas nacionales, que confirmaron que Cristina López será la nueva senadora por la provincia y Agustín “Tita” Tita ocupará una banca en la Cámara de Diputados.

Milei: “Hoy pasamos el punto bisagra, comienza la construcción de la Argentina grande” Shelknamsur Nacionales 26/10/2025 El presidente Javier Milei habló desde el búnker de su alianza política tras una jornada decisiva en las urnas, en la que logró una victoria contundente en las elecciones legislativas. Reconoció que su espacio afronta una nueva etapa en la que buscará consensos estructurales con gobernadores y legisladores de partidos que hasta ahora no estaban alineados con su proyecto.