Municipio de Río Grande inicia la entrega de módulos alimentarios en distintos barrios de la ciudad

El Municipio de Río Grande informó que el próximo lunes comenzará la distribución de los módulos alimentarios destinados a las vecinas y vecinos empadronados en el Programa Alimentario Municipal, con un cronograma que se extenderá por varios barrios de la ciudad.

La entrega se realizará únicamente a las y los titulares del beneficio, quienes deberán presentarse con DNI en el punto asignado, en el horario de 11 a 15. Desde el Municipio remarcaron que la modalidad de entrega domiciliaria está reservada exclusivamente para adultos mayores y personas con discapacidad que tengan movilidad reducida.

Según el esquema anunciado, el lunes 15 y el martes 16 de diciembre la distribución se llevará adelante en Kau 871, para las y los riograndenses que residen en la zona sur.

El miércoles 17 la entrega continuará en la zona de Chacra II, Chacra IV, CGT y Mutual, en este caso en el Centro Comunitario Municipal ubicado en la intersección de Victoria Ocampo y Rufino.

En tanto, el jueves 18 y el viernes 19 los módulos se entregarán en el Club Sportivo, sito en Avenida Belgrano 1130, y estarán destinados a las familias de la zona céntrica de la ciudad.

Finalmente, el lunes 22 de diciembre la distribución culminará en el Centro Comunitario Municipal de Halcón Peregrino y Playero Blanco, donde deberán concurrir las y los titulares de los barrios Malvinas Argentinas, Las Aves, Los Cisnes y Bicentenario.

