Municipio de Río Grande inicia la entrega de módulos alimentarios en distintos barrios de la ciudad

La entrega se realizará únicamente a las y los titulares del beneficio, quienes deberán presentarse con DNI en el punto asignado, en el horario de 11 a 15. Desde el Municipio remarcaron que la modalidad de entrega domiciliaria está reservada exclusivamente para adultos mayores y personas con discapacidad que tengan movilidad reducida.

Según el esquema anunciado, el lunes 15 y el martes 16 de diciembre la distribución se llevará adelante en Kau 871, para las y los riograndenses que residen en la zona sur.

El miércoles 17 la entrega continuará en la zona de Chacra II, Chacra IV, CGT y Mutual, en este caso en el Centro Comunitario Municipal ubicado en la intersección de Victoria Ocampo y Rufino.

En tanto, el jueves 18 y el viernes 19 los módulos se entregarán en el Club Sportivo, sito en Avenida Belgrano 1130, y estarán destinados a las familias de la zona céntrica de la ciudad.

Finalmente, el lunes 22 de diciembre la distribución culminará en el Centro Comunitario Municipal de Halcón Peregrino y Playero Blanco, donde deberán concurrir las y los titulares de los barrios Malvinas Argentinas, Las Aves, Los Cisnes y Bicentenario.